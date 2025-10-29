Una de las familiares de las víctimas de la DANA de Valencia: "Nos conocimos en Mallorca, fue un luchador"

Hace casi 25 años, Naiara Chuliá y su marido, Slim, se conocieron en Mallorca, cuando él llegó a la isla desde Túnez "para perseguir sus sueños". Él perdió la vida en el trágico temporal que vivió la ciudad hoy hace un año. Esta tarde, la madre de dos hijos ha recordado la historia en el funeral de Estado celebrado en Valencia por las 237 víctimas de la DANA de 2024, en presencia de los Reyes, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la presidenta del Congreso Francina Armengol.

"Hace 25 años llegaste a España, a Mallorca, donde nos conocimos. Siempre trabajando, con proyectos que salían bien y otros no tan bien, pero nunca dejaste de creer en ti", ha recordad ante un auditorio en silencio y la mirada de todas las autoridades. Después de varios años en Mallorca, se establecieron en Valencia, la tierra de ella, donde formaron una familia con dos hijos, Adam y Sofía. "Eras incansable y tenaz", ha apuntado dirigiéndose a su marido en un discurso que ha conmovido a todos los presentes. Ha recordado también los días previos al trágico temporal, cuando ambos disfrutaban de unas vacaciones en casa, reformándola juntos: "Celebramos mi cumpleaños ese sábado, preparaste muchos platos tunecinos, todo delicioso. Pensé: soy tan feliz que me da miedo, pero no te lo dije".

El 29 de octubre de 2024, la DANA golpeó con fuerza la ciudad, provocando las peores inundaciones de la historia de este país y más de dos centenares de víctimas en apenas unas horas. Slim fue una de ellas. Naiara ha relatado con voz temblorosa el momento en que entendió que no volvería a verle: "Si hubieras sabido que la conversación de esa tarde era la última, te habría dicho tantas cosas… El momento más duro de mi vida fue decirles a los niños que no volverías". Desde entonces, su vida, ha dicho, se ha centrado en sacar adelante a sus hijos: "Han perdido a su padre, no pueden perder también a su madre", ha dicho. "He aprendido que hay que parar, cuidarse para poder cuidar. Me invade la tristeza cuando veo que la vida sigue aunque tú no estés", ha añadido.

Naiara ha sido una de las tres familiares que han intervenido en el funeral, si bien ha extendido su mensaje al resto de familias afectadas: "Yo cuento mi historia, pero aquí hay 237 historias, con nombres y apellidos, con familias destrozadas y sueños rotos. Hay muchas almas unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que algún día encontremos una razón por la que seguir adelante". Ha agradecido la ayuda de quienes la han acompañado en el último año y ha tenido palabras de cariño para Túnez, el país natal de su marido: "Tu madre, tu familia, tus amigos y Túnez entero te lloran".

Su relato ha conmovido a todo el auditorio: "A veces en mis sueños intento salvarte, pero justo cuando lo consigo me despierto, y empieza otra pesadilla, pero esta vez despierta". Aun así, ha asegurado que mantiene vivo el vínculo con él cada día: "No crío a mis hijos sola, lo hago contigo, pensando cómo lo harías tú. Quiero que sean felices en el camino, no solo al final. Hemos aprendido que el objetivo final quizá nunca llegue".

El interior de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, repleta de autoridades, políticos y familiares de víctimas, ha escuchado en silencio las palabras de la mujer, que ha concluido: "Slim, cariño, padre increíble, con un corazón que no te cabía en el pecho. Hemos perdido mucho con tu partida, pero sé que nos cuidas desde donde estés".

El funeral de Estado se ha celebrado un año después de la tragedia del 29 de octubre de 2024, cuando las lluvias torrenciales dejaron una de las mayores catástrofes naturales recientes en España, con 237 víctimas mortales y más de 600 damnificados.