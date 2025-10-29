El Consell exige al Gobierno que active los mecanismos para repatriar a los menores no acompañados de Mallorca

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, lanza una advertencia sobre la saturación del sistema de protección de menores en Mallorca ante el aumento sostenido de llegadas de menores migrantes no acompañados. Según explica, el número de entradas se duplica cada año, y la administración insular ya no dispone de recursos suficientes para atender la situación.

"Desde que empieza la crisis migratoria en nuestras costas, acogemos a todos y cada uno de los menores que llegan", afirma Sánchez. Sin embargo, reconoce que el sistema "está comprometido" por la falta de financiación, de personal y de espacios adecuados. "A nivel de recursos humanos, de ratios, de financiación y de infraestructuras, ya no tenemos capacidad para crecer", lamenta.

El presidente del IMAS considera que la crisis supera las competencias y capacidades de las administraciones insulares, y reclama al Gobierno central una respuesta inmediata. "El hecho de que el sistema esté comprometido nos obliga a utilizar todos los cauces para evitar esta saturación que sufrimos", subraya.

Sánchez sostiene que la respuesta no puede centrarse únicamente en la acogida, sino que debe incluir medidas de contención y retorno. "No solo debemos hablar de acogimiento, que es lo que venimos haciendo como administración competente, sino también de contención", explica. "La contención se tiene que hacer mediante la activación de Frontex, tanto en los puntos de llegada como en los países de origen, para evitar que las pateras salgan", añade.

Repatriación

El presidente recuerda que la Ley de Extranjería, en su artículo 35, establece que es competencia exclusiva del Estado solicitar a los países de origen los informes sobre la situación familiar de los menores, paso previo a cualquier proceso de repatriación. "No solo hablamos de acogimiento y protección, sino también de repatriación, porque cualquier sistema de protección de menores tiene como misión principal el reencuentro familiar", recalca.

Sánchez denuncia que el Ministerio del Interior no cumple con esta obligación. "Hace más de dos años que soy presidente del IMAS y todavía no tengo feedback del Ministerio. No nos han contestado ni han remitido ninguna información sobre las repatriaciones", asegura. Ante esta inacción, el Consell de Mallorca, a través de su presidente, Llorenç Galmés, envía un nuevo escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando conocer "el estado de tramitación de los expedientes de información familiar de todos los menores que llegan a nuestras costas".

"Los menores están mejor con sus familiares", insiste Sánchez, quien recuerda que, en caso de que no sea posible el retorno familiar, "los sistemas de protección de los países de origen deben asumir su tutela", tal como establece la ley.

El presidente del IMAS amplía el foco y advierte de que el problema no se limita a Argelia, uno de los principales países de procedencia. "No solo hablamos de Argelia, sino de 14 o 15 países más de los que proceden los menores que atendemos", explica. "Si no hay acuerdos de repatriación vigentes, es competencia del Gobierno restablecer esas relaciones diplomáticas y promover la cooperación", afirma.

Sánchez recuerda que la situación se agrava desde 2022, tras el enfriamiento de las relaciones entre España y Argelia. "Esperamos que el Ministerio del Interior ejerza sus competencias y reactive los acuerdos necesarios para frenar la llegada masiva y facilitar los proyectos de retorno familiar", apunta.

Ayuda del Gobierno

En cuanto a la ayuda económica anunciada por el Ejecutivo central, el presidente del IMAS se muestra muy crítico. "Si extrapolamos las cifras, los 700.000 euros asignados a Baleares no alcanzan ni para cubrir diez días de atención a los menores extranjeros no acompañados", denuncia. "Permítanme la expresión, me parece una broma", añade.

El dirigente subraya que la falta de financiación no es el único problema. "Por mucha financiación que me llegue, sigo teniendo la problemática de habilitar espacios y contratar personal", advierte. Según datos del IMAS, actualmente hay 263 menores extranjeros bajo tutela, dentro de una población total de más de 450 menores atendidos, lo que significa que dos de cada tres menores tutelados son migrantes no acompañados.

"Estamos en una situación de emergencia, con recursos limitados, sin capacidad para ampliar plazas y con grandes dificultades para contratar personal", detalla. Añade que el sistema "no está preparado para una crisis de esta magnitud", ya que la transferencia de competencias a los consells insulares en 1997 "no contemplaba un escenario migratorio como el actual".

Cesión de espacios

El presidente también reprocha la falta de apoyo de otras administraciones. "Hemos solicitado a ayuntamientos y al Govern la cesión de espacios, pero no hemos recibido respuesta", afirma. "Si hay espacios disponibles, sigo esperando que los gobiernos locales los pongan a disposición", señala.

En relación con las críticas de la oposición sobre la ejecución presupuestaria, Sánchez responde con firmeza. "Lo que dice la izquierda de que no ejecutamos el presupuesto no es cierto. Hemos tenido que ejecutar 15 millones de euros extra para financiar la acogida de menores extranjeros no acompañados", subraya.

Sánchez concluye con un mensaje directo al Gobierno central: "El Estado debe ejercer sus competencias y asumir su responsabilidad. No podemos seguir solos. Necesitamos que se activen los mecanismos de retorno y que se garantice la protección de los menores desde un enfoque global, humano y sostenible".