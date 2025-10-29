La cola siempre es para Balears

Supongamos que una ayuda económica del Gobierno se reparte entre cuatro geografías españolas, y que una de ellas es Balears. Pregunta, ¿cuál será la zona peor tratada en el reparto? La cola siempre es para este archipiélago, con independencia de quiénes sean las otras beneficiarias, al margen del dinero repartido o de su destino, en este caso los menores migrantes. Balears recibirá la mitad que la penúltima, la tercera parte que la más favorecida.

Coloquemos ahora las cifras en su justa proporción. Pregunta: ¿cuál sería la cantidad que debería destinarse a sufragar el alquiler de los mallorquines, en proporción al millón largo de euros destinados a los menores migrantes? Respuesta: Mil millones de euros. Antes de calificar la segunda cifra de absurda, piense en que su rechazo descalificaría a la primera. Y sobre todo, ¿por qué mil millones son excesivos para una urgencia perentoria, con beneficios turísticos en decenas de miles de millones? Recuérdelo cuando empiecen las revueltas de la GenZ.

Ahora toca ponerse el casco, como han hecho los improbables Alfonso Rodríguez, Marga Prohens o Aina Calvo para hablar de Frontex, probablemente la organización más desacreditada y sombría de Europa. Todos los citados mintieron sobre el famoso despliegue, porque todos dijeron la mitad de la verdad.

Prohens abrió la desinformación en Bruselas. Primero al olvidar que solo encabeza a una provincia colista. Segundo, al incidir en la actividad naval y omitir culpable que ya constan misiones de observación inanes. Rodríguez desafinó de nuevo al presumir del despliegue inútil, cuando solo hay contemplación inútil. Calvo ratificó que es la campeona mundial de no decir nada con un máximo de palabras, parecía la embajadora de Argelia. La nombran, pero no la votan.