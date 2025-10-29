Carme Gomila es la nueva presidenta de ERC en las islas

La regidora manacorina Carme Gomila sucede a Mateu Xurí al frente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en Balears. El pasado fin de semana se llevaron a cabo en la sede de Manacor los congresos territoriales de la formación para renovar su dirección política. La candidatura de Gomila recibió de forma clara el apoyo de la militancia, tomando el relevo de Xurí, quien ya avanzó que no optaría a la reelección. Por otro lado, el regidor republicano por Pollença, Miquel Àngel Sureda, será a partir de ahora el presidente del partido a nivel insular. Oriol Junqueras, presidente nacional de ERC, hizo acto de presencia para acompañar Gomila y Sureda y apoyarles para seguir «trabajando por unos Països Catalans libres y soberanos».