El Gobierno central reitera que Balears podrá limitar el alquiler de yates privados

El ministerio de Transportes va a permitir que en los territorios que registren una «saturación de sus espacios náuticos» se pongan límites a la posibilidad de que embarcaciones de uso privado se puedan alquilar durante tres meses al año, según reiteró ayer en el Congreso de los Diputados el secretario general de Transporte Marítimo, Benito Núñez Quintanilla.

Este representante del Ministerio hizo estas afirmaciones en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible de la Cámara Baja a preguntas de la diputada socialista por Baleares, Milena Herrera, esta última acusando al Govern balear de haber pretendido generar alarmismo en torno a esta cuestión.

Aunque hay una orden de la Dirección General de Marina Mercante que permite desde el pasado 15 de agosto que en España una embarcación de recreo privada se pueda alquilar durante un máximo de tres meses por cada ejercicio, Núñez Quintanilla afirmó que en el real decreto que regulará este tema se incorporará la posibilidad de limitar esa comercialización de yates particulares en las zonas con problemas de saturación de su litoral, rechazando así la información facilitada desde la conselleria del Mar respecto a que Marina Mercante se negaba a permitir que Baleares pudiera vetar ese alquiler.

Milena Herrera, diputada del PSOE por Balears / PSIB

Impacto mínimo

Además, el secretario general puso de relieve que para poder desarrollar esa comercialización deben de cumplirse algunos requisitos, como disponer de un seguro complementario de accidentes y que se realice a través de una empresa especializada en arrendamiento náutico.

Con estas condiciones, el representante del Ministerio puso de relieve que desde el pasado 15 de agosto solo se han recibido 17 peticiones para poder alquilar yates privados en el conjunto del país, dos de ellas de Baleares, y que únicamente se han autorizado dos, ninguna de ellas de las islas.

Con estos datos, la diputada socialista subrayó que no se había producido la avalancha de la que habían hablado el Govern y el PP balear (se había afirmado que el Gobierno abría la puerta a un «airbnb náutico»), y acusó al Ejecutivo de Marga Prohens de ser «irresponsable» al generar la alarma en las islas.