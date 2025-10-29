ALA reclama al Gobierno otros 300 millones por la deuda con las aerolíneas por el descuento de residente

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) celebra este miércoles el anuncio de los 350 millones de euros que se destinarán a cubrir parte del importe de las subvenciones a residentes adelantado por las compañías aéreas en 2025, según ha avanzado el Ministerio de Transportes en el Congreso de los Diputados. Ahora bien,la patronal advierte que todavía quedan pendientes al menos 300 millones más para saldar la deuda correspondiente a los vuelos entre la península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla y los interislas.

La patronal que lidera Javier Gándara vuelve a insistir en que si no se abonan cuanto antes estos 300 millones adicionales, que se sumarían a los 350 millones aún pendientes de pago, y en todo caso antes de que finalice el año, las aerolíneas podrían verse obligadas a reducir la conectividad aérea de los territorios extrapeninsulares "con el consiguiente perjuicio para la movilidad, la economía y el empleo de estas regiones", avierte en una nota de prensa.

“La cuantía aprobada es un parche. Vemos con frustración que la bola de nieve cada vez se hace más grande y, si en lo que resta de año, no se abona la cuantía aún pendiente adicional a los 350 millones, el problema empeorará y se trasladará a 2026. Necesitamos una solución cuanto antes”, defiende el presidente de ALA en una nota de prensa. Gándara recuerda que el problema de fondo se debe a unos presupuestos generales prorrogados desde 2023, "del todo infradotados y superados con creces por la demanda real de los residentes de estas regiones".

“La cuantía presupuestada en las cuentas generales del Estado cada vez se aleja más del importe real que se necesita para cubrir las necesidades de demanda de los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla”, recalca Gándara. Además de reclamar una solución económica pide que se modernicen los procesos para agilizar las comprobaciones de las liquidaciones por parte del Ministerio.

Ni la mitad del gasto

Según calcula ALA, el coste de las subvenciones a residentes se estima en no menos de 1.200 millones en 2025, mientras que los Presupuestos cuentan con menos de la mitad, con 560 millones. Con la ampliación de crédito presupuestario aprobado por importe de 350 millones todavía quedarían al menos 300 millones pendientes de pago.

ALA recuerda que esta situación de falta de financiación para el descuento de residente en los vuelos se arrastra desde 2024, cuando se cerró el ejercicio con una deuda de más de 800 millones a las aerolíneas por este concepto.

La situación llevó al grupo parlamentario socialista a incluir, a través de una enmienda, una partida de 319 millones en la Ley de Navegación Aérea para "tapar los impagos" pendientes de 2024 y que, "tras más de un año de haber volado los pasajeros", están cobrando las aerolíneas. Si el importe de al menos 300 millones adeudado no se presupuesta y abona y se traslada a 2026, advierte ALA, se volverá a repetir la situación de 2024.

Gandara dice que las aerolíneas son "meros intermediarios", se encargan de la ejecución del programa, actuando como entidades colaboradoras de la Administración que aplican el porcentaje de subvención en el momento de la adquisición del billete subvencionado, y liquidando posteriormente ante la Dirección General de Aviación Civil la cantidad restante, una vez el residente ha realizado el viaje.