La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta

La intensidad con la que un frente asociado a borrascas atlánticas llegará a Mallorca en las próximas horas ha provocado que la Agencia Estatal de Meteorología amplíe la alerta que tenía prevista para este jueves en la isla.

Según la previsión de la Aemet del pasado martes, el aviso amarillo para este jueves 30 de octubre estaba activado solo en el sur y levante de Mallorca por chubascos localmente fuerte acompañados de tormenta y granizo. Este miércoles, la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares ha informado de que la alerta se amplía a toda la isla.

Desde las 6 de la mañana y hasta las 19 horas, Mallorca tendrá activo este aviso y por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

En el sur y levante la Aemet informa que se pueden acumular hasta 60 litros por metro cuadrado en tres horas.

Para el viernes 31 de octubre no hay avisos activos de la Aemet. Ese día se prevén algunos intervalos nubosos que pasarán a poco nuboso con intervalos de nubes altas durante la mañana.