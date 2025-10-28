Sancionan a Més per Mallorca por superar el tope de gasto en las últimas elecciones municipales

La formación Més per Mallorca ha sido sancionada por el Tribunal de Cuentas por superar los límites máximos de gasto en las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2023.

Además del partido soberanista, otras trece formaciones deberán hacer frente a las multas impuestas por el tribunal. La más alta ha sido para Unión del Pueblo Leonés, que ha sido castigado con tres sanciones que suman 72.161 euros por tres infracciones muy graves, ya que superó en más de un 10 % los gastos generales, los gastos de publicidad exterior y los de publicidad en prensa y radio.

El resto de multas impuestas por el Tribunal tienen un importe considerablemente inferior.Aliança Catalana, por ejemplo, deberá abonar 431 euros; Democracia Ourensana, 3.055; y Més per Mallorca, 188 euros.

Junto a estos partidos han sido también multadas las formaciones políticas Abotsanitz, Agrupación de Vecinos Independiente de Santa Cruz de Bezana, Alham@una, Ara Decidim Ripollet, Ceuta Ya!, Partido Independiente La Figuereta, Yaiza Siempre, Manifesto Miñor, Beni-Gazlum Tot per Benicarló y Asamblea Ciudadana Portuense.