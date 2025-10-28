Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma, Manuel Fraga Cornide

Felipe VI reconoce la trayectoria de un personaje clave en la organización y proyección de la Copa del Rey de vela, así como en la gestión de la histórica institución palmesana

Felipe VI ha impuesto la condecoración a Manuel Fraga Cordine

Felipe VI ha impuesto la condecoración a Manuel Fraga Cordine / Mallorca Press

Redacción Digital

Palma

El Rey ha impuesto este martes la Encomienda al Mérito Civil a Manuel Fraga Cornide, director del Real Club Náutico de Palmaen reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la Corona y su constante labor en favor de España a través la histórica entidad deportiva.

A lo largo de su trayectoria, Manuel Fraga ha sido una figura clave en la organización y proyección internacional de la Copa del Rey de vela, una de las regatas más importantes del Mediterráneo y un referente del deporte español. Bajo su dirección, el RCNP ha consolidado su prestigio como institución deportiva y social, y ha estrechado relación con la ciudad de Palma y con la Casa del Rey.

El reconocimiento concedido por el monarca destaca una trayectoria marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio, cualidades que han contribuido de forma decisiva a fortalecer el vínculo entre deporte, sociedad e institución.

La Encomienda al Mérito Civil es una condecoración que se otorga para reconocer y premiar los méritos de carácter civil y los servicios extraordinarios prestados al Estado, ya sea por funcionarios o por ciudadanos españoles y extranjeros. Es una de las categorías dentro de la Orden del Mérito Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  4. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  5. Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
  6. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
  7. Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
  8. Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma, Manuel Fraga Cornide

El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma, Manuel Fraga Cornide

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes

Baleares recibirá 1,2 millones de euros del Gobierno para la atención de menores migrantes

Los despropósitos de una tiktoker en una cueva de Ibiza: parrilla frente al mar y quema de velas, incienso y palosanto

Los despropósitos de una tiktoker en una cueva de Ibiza: parrilla frente al mar y quema de velas, incienso y palosanto

¿Qué vale un piso de 90 metros y tres habitaciones en los diez municipios más caros de Mallorca?

¿Qué vale un piso de 90 metros y tres habitaciones en los diez municipios más caros de Mallorca?

Prohens no se fía del ministro Puente tras su anuncio sobre el tren de Llevant por su "absoluto desconocimiento" de la realidad de Baleares

Prohens no se fía del ministro Puente tras su anuncio sobre el tren de Llevant por su "absoluto desconocimiento" de la realidad de Baleares

Los empleados públicos de Baleares preparan una huelga general para que se descongelen sus sueldos

Los empleados públicos de Baleares preparan una huelga general para que se descongelen sus sueldos

La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta

La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta

La Obra Cultural Balear aprovecha la estancia del canciller Merz en Mallorca para pedir su sí a la oficialidad del catalán en la UE

La Obra Cultural Balear aprovecha la estancia del canciller Merz en Mallorca para pedir su sí a la oficialidad del catalán en la UE
Tracking Pixel Contents