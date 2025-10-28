El Rey impone la Encomienda al Mérito Civil al director del Real Club Náutico de Palma, Manuel Fraga Cornide

El Rey ha impuesto este martes la Encomienda al Mérito Civil a Manuel Fraga Cornide, director del Real Club Náutico de Palma, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso con la Corona y su constante labor en favor de España a través la histórica entidad deportiva.

A lo largo de su trayectoria, Manuel Fraga ha sido una figura clave en la organización y proyección internacional de la Copa del Rey de vela, una de las regatas más importantes del Mediterráneo y un referente del deporte español. Bajo su dirección, el RCNP ha consolidado su prestigio como institución deportiva y social, y ha estrechado relación con la ciudad de Palma y con la Casa del Rey.

El reconocimiento concedido por el monarca destaca una trayectoria marcada por el esfuerzo, la profesionalidad y la vocación de servicio, cualidades que han contribuido de forma decisiva a fortalecer el vínculo entre deporte, sociedad e institución.

La Encomienda al Mérito Civil es una condecoración que se otorga para reconocer y premiar los méritos de carácter civil y los servicios extraordinarios prestados al Estado, ya sea por funcionarios o por ciudadanos españoles y extranjeros. Es una de las categorías dentro de la Orden del Mérito Civil.