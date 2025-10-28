¿Qué vale un piso de 90 metros y tres habitaciones en los diez municipios más caros de Mallorca?
El Consejo General del Notariado ofrece los valores reales por metro cuadrado de todos las localidades de la isla según los precios de compra pagados hasta agosto de 2025
Baleares es la comunidad autónoma con la vivienda plurifamiliar más cara de España, según los datos del Consejo General del Notariado
Baleares lidera el precio de la vivienda plurifamiliar en España por comunidades autónomas, con 3.811 euros el metro cuadrado, 1.658 euros por encima de la media nacional, situada en 2.153 euros. No es un dato calculado sobre estimaciones de precios, sino sobre las operaciones realizadas durante todo el año 2024, según los datos recogidos por el Consejo General del Notariado.
De esta forma, el precio medio de la vivienda plurifamiliar en Baleares por metro cuadrado supera en estos momentos al de Madrid (3.766), País Vasco (3.072), Cataluña (2.596), Canarias (2.288) y Navarra (2.214), las comunidades que, como Baleares, se sitúan por encima de la media nacional, con datos actualizados hasta agosto de 2025.
En Mallorca, los diez municipos con los precios de la vivienda más elevados por metro cuadrado son Andratx, Calvià, Valldemosa, Pollença, Santanyí, Deià, Bunyola, Alcúdia, Algaida y Palma, municipios con mucha demanda inmobiliaria extranjera y cercanía a la costa y otros donde se combinan la demanda extranjera con la cercanía a Palma. Los valores expresados son una media de los registrados por los notarios en todas las operaciones de 2024.
- Andratx. 7.601 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 684.000 euros
- Calvià. 6.374 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:573. 660 euros
- Valldemossa. 5.975 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 538.000 euros
- Pollença. 4.877 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 438.930 euros
- Santanyí. 4.622 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 416.080 euros
- Deià. 4.330 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 389.700. euros.
- Bunyola .4.039 euros por metro cuadrado.Precio de una vivienda de 90 metros: 363.510 euros
- Alcúdia. 3.939 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 354, 510 euros
- Algaida, 3.840 euros por metro cuadrado.Precio de una vivienda de 90 metros: 343.600 euros
- Palma. 3.617 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 325.530 euros
La vivienda nueva: los precios se disparan
Contemplando la vivienda nueva de forma aislada, los precios se disparan y la lista de municipios más caros sufre alteraciones, colocando a Calvià como el municipio más caro, con una vivienda de 90 metros cuadrados a un precio medio de 831.690 euros; situando a Santanyí en tercer lugar de los municipios más caros, y ascendiendo a Palma en el cuarto lugar. También sorprende que Campos se sitúe como el sexto municipio más caro para comprar un piso en Mallorca, con el metro cuadrado a 5.585 euros y una vivienda de 90 metros cuadrados de dos o tres dormitorios a un precio de 531.650 euros.
- Calvià. 9.241 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 831.690 euros
- Andratx. 8.573 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:771.570 euros
- Santanyí. 6.149 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:553.410 euros
- Palma. 5.987 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 538.830 euros.
- Deià. 5.902 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:531.180 euros.
- Campos. 5.585 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 502.650 euros
- Alcúdia. 5.153 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:463.770 euros
- Capdepera. 4.927 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 443.430 euros
- Pollença .4.697 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros: 422.730 euros
- Llucmajor. 4.683 euros por metro cuadrado. Precio de una vivienda de 90 metros:421.470 euros
