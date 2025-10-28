Prohens insiste en la implantación de Frontex en Baleares: "A la gente de aquí cada vez le preocupa más la inmigración irregular"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reafirma en el Parlament su petición de que Frontex se despliegue de forma permanente en Baleares y asegura que "a la gente de aquí cada vez le preocupa más la inmigración irregular". Prohens sostiene que su Ejecutivo seguirá reclamando al Gobierno central que solicite la activación de la agencia europea en la ruta migratoria entre Argelia y las islas.

"Para gobernar es necesario meterse en líos, sobre todo para defender a los ciudadanos de Baleares, para proteger las fronteras y para decir basta a las mafias que trafican con vidas humanas”, afirma la presidenta durante su intervención. "Me seguiré metiendo en líos para defender a la gente de aquí", añade, en alusión a las críticas de la oposición por su insistencia en el tema migratorio.

Prohens acusa al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, de haber mantenido “la gran mentira de Frontex”, que, según dice, “le duró dos horas” tras las declaraciones de la propia agencia europea, que confirmó que España no ha solicitado formalmente su activación en Baleares.

La presidenta también se refiere a la posición del Ejecutivo central: "Dicen que Frontex es una tontería y que no hace falta ponerlo en marcha, pero viene Aina Calvo [secretaria de Estado de Seguridad] y dice que sí, que sería necesario activarlo en Baleares". En este sentido, Prohens subraya que su Govern "seguirá defendiendo la implantación de Frontex y la necesidad de actuar en origen".