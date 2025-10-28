Prohens no se fía del ministro Puente tras su anuncio sobre el tren de Llevant por su "absoluto desconocimiento" de la realidad de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, asegura en el Parlament que no se fía del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras mostrarse partidario de suscribir un nuevo convenio sobre el tren de Llevant, siempre y cuando presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Ejecutivo central.

Prohens acusa al ministro de limitarse a hacer "fotos y tuits" en lugar de aportar compromisos reales e insiste en que no renuncia al proyecto ferroviario. Además, recalca que el Ejecutivo autonómico "lleva meses trabajando" con los equipos técnicos para impulsar la infraestructura. "Queremos hechos y no fotos, porque los tuits del señor Puente no tienen carácter oficial ni aparecen en el BOE", afirma.

Reunión con Més

La presidenta ironiza sobre la reunión entre Puente y el senador de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, y sostiene que "cuando él va, el Govern ya está de vuelta” y que “ha hecho más reuniones con Bildu que con Puente”. "De ese encuentro no salió nada más que una foto", añade.

Prohens también plantea dudas sobre el contenido real de la reunión: "¿Hablaron de cogestión aeroportuaria? ¿Le pidió explicaciones sobre el almacén de bombas del aeropuerto o prefirió no incomodarle demasiado?".

La líder del Ejecutivo balear explica que "no necesito su ofrecimiento para contactar con el señor Puente” y asegura que en su última conversación con Pedro Sánchez ya le trasladó que "las exigencias del Gobierno central para financiar el convenio ferroviario demuestran un absoluto desconocimiento de la realidad de Baleares".

"Nos ofrecen trenes de alta velocidad cuando aquí lo que necesitamos son soluciones reales para las islas", subraya Prohens, que concluye reafirmando su compromiso: "Continuaremos trabajando mientras ustedes siguen haciéndose fotos".