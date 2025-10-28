PP y Vox defienden la nueva facultad del CEU San Pablo en Palma: "Permite que los alumnos de Baleares no tengan que irse fuera para estudiar"

El pleno del Parlament ha rechazado, con los votos de PP y Vox, la mayoría de los puntos de la moción presentada por el PSIB-PSOE, que pedía al Govern "dejar constancia de la pérdida de eficacia" de la declaración del centro universitario CEU San Pablo como proyecto de especial interés estratégico, una decisión que modificaba el uso urbanístico de la parcela donde se construirá el campus.

El diputado socialista Carles Bona, encargado de defender la iniciativa, acusa al Ejecutivo de "usar un decreto ley para colar por la puerta de atrás intereses privados" y sostiene que el Govern aprovechó los días de vigencia temporal de la norma "para hacer una operación privada, una maniobra sucia y fraudulenta".

Bona apunta directamente al conseller de Educación, Antoni Vera, al que acusa de reunirse con la universidad fuera de Mallorca y denuncia que el Govern "actúa a las sombras, con reuniones que no aparecen en la agenda pública de la presidenta".

Por parte del PP, el diputado Jordi López justifica el rechazo de su grupo y acusa al PSIB de "querer frenar decisiones que el Govern considera positivas para los ciudadanos". López defiende que la universidad CEU San Pablo "permite que los alumnos de Baleares no tengan que irse fuera para estudiar" y califica la moción de "ataque ideológico a la educación privada".

También Vox ha votado en contra. Su portavoz adjunto, Sergio Rodríguez, defiende que "ambos sistemas, público y privado, pueden coexistir". Además, reprocha al PSIB su "hipocresía" por criticar el uso de los decretos ley "cuando la expresidenta Francina Armengol se pasaba la vida aprobándolos".

Desde la oposición, Més per Mallorca y Més per Menorca se suman a las críticas. El diputado Ferran Rosa recuerda que el Govern ha aprobado 16 decretos ley en lo que va de legislatura, "casi todos una chapuza jurídica", y denuncia que el último "pone de manifiesto la manera de gobernar del PP", que "aprueba un decreto no negociado y cuatro días antes de que caiga en el Parlament otorga derechos urbanísticos a una universidad privada". En la misma línea, Josep Castells califica la norma de "chapuza monumental" y alerta de que "con la proliferación de universidades privadas se antepone el negocio a la calidad académica".

En consecuencia, el Parlament rechaza pedir al Govern que "se abstenga de usar los decretos ley para favorecer intereses privados", así como la creación de un "registro público de reuniones y consultas con grupos de interés" o la tramitación de futuras modificaciones normativas mediante leyes con debate parlamentario.

No obstante, la Cámara aprueba cinco puntos de la moción —los números 3, 12, 14, 15 y 16— referidos a la defensa de la universidad pública y a la mejora de los estudios sanitarios en la UIB. Entre ellos, destacan la petición de "garantizar una universidad pública plural, basada en la investigación y la equidad", "incrementar las plazas públicas de estudios sanitarios", "ampliar la oferta de prácticas clínicas" y "evitar que un mismo hospital universitario esté vinculado a más de una universidad para la misma titulación".

Con esta votación, la Cámara avala parcialmente las demandas del PSIB sobre transparencia y universidad pública, pero rechaza revisar la decisión del Govern de declarar estratégico el proyecto del CEU San Pablo y las condiciones urbanísticas que la acompañan.