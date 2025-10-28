La oposición critica la "chapuza" de las nuevas ambulancias programadas del Govern: "Es una grave irresponsabilidad"

Las nuevas ambulancias de transporte programado que ha comprado el Govern han sido motivo de bronca política en el Parlament. La oposición ha cargado contra la conselleria de Salud por haber gastado 56 millones de euros en vehículos "que nadie puede conducir", una compra que han calificado de "desastrosa" y "chapuza", mientras que la titular del departamento, Manuela García, ha defendido que Baleares contará con "la flota más puntera de España" y que solo ha habido que modificar 55 ambulancias.

El debate ha llegado hoy al pleno del Parlament después de que este diario avanzara que las 112 ambulancias programadas que ha comprado el Govern (las de color blanco) superan los 3.500 kilos de peso y solo pueden conducirse con carné C, una licencia de la que carece la mayoría de los técnicos.

La diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha sido muy directa: "Le pido que cese inmediatamente al gerente del GSAIB, Sergio Rodríguez, que es el responsable de malgastar 56 millones de euros en unas ambulancias que no se pueden conducir, y si él no lo asume, tendrá que asumirlo usted", ha exigido. Ha calificado el caso de una "grave irresponsabilidad".

La diputada ecosoberanista Marta Carrió. / DM

También ha sido muy dura la diputada del PSIB-PSOE Patricia Gómez, que ha acusado al Govern de "presumir" de una renovación de la flota para acabar "desmontando las ambulancias antes de estrenarlas". "Es una auténtica chapuza. No han contado con los trabajadores del GSAIB para configurarlas y ahora no son aptas ni para los técnicos ni para los pacientes", ha denunciado Gómez, que ha advertido que "el caos se prolongará durante todo el invierno".

La portavoz socialista ha reprochado al Ejecutivo balear que haya ignorado las advertencias de los sindicatos y que el problema se haya conocido "cuando los vehículos ya estaban en Baleares". "Llevamos denunciando esta situación desde el verano y no han tomado ninguna medida", ha criticado. "¿De verdad está satisfecha con haber comprado más de cien ambulancias que pesan más de 3.500 kilos y que nadie puede conducir? ¿Está satisfecha de tener cinco toneladas de material puntero guardadas en un almacén?", ha preguntado Gómez a la consellera.

Imagen de archivo de la diputada socialista Patricia Gómez en el Parlament. / DM

También ha puesto en duda la transparencia del proceso: "Las arreglan a puerta cerrada en Son Tous, nadie sabe nada y los vehículos siguen parados. ¿Nos informará sobre el sobrecoste añadido a los 56 millones de euros que ya se han pagado?".

La consellera se defiende: "Soy responsable de esta flota y estoy satisfecha"

Frente a las críticas, la consellera de Salud, Manuela García, se ha mostrado tajante: "Por supuesto que soy responsable de esta flota, y estoy muy satisfecha. Baleares tendrá la mejor flota de ambulancias de toda España, con 246 vehículos punteros", ha asegurado. García ha adelantado que se tendrán que hacer "pequeñas modificaciones para reducir el peso" solo a 55 ambulancias (del total de 112 programadas que se han comprado). Además, ha defendido que estas adaptaciones "no afectarán en ningún caso a los beneficios para los usuarios".

La consellera ha recordado que el contrato (de 56 millones de euros) incluye las ambulancias de transporte urgente, que no se han visto afectadas, y que incorporará avances tecnológicos punteros como nuevos vehículos de intervención rápida, farmacias móviles y sistemas para trasladar pacientes con ECMO. "Estas ambulancias situarán a Baleares a la vanguardia del transporte sanitario y comenzarán a circular a finales de otoño", ha anunciado.

García ha defendido además que el Govern está trabajando con el SOIB para ofrecer formaciones gratuitas al personal del transporte programado para que puedan sacarse el carné C: "De esta forma, en breve todas las ambulancias contarán con todas las ventajas tanto para los profesionales como para los pacientes".

En todo caso, la titular de Salud ha aprovechado su intervención para culpar al anterior Ejecutivo autonómico, y a Patricia Gómez como exconsellera del ramo: "Si usted hubiera hecho bien la internalización en 2022 y pedido el carné C de conducir, nos habríamos ahorrado este problema", ha asegurado. "Ustedes adjudicaron 10 millones de euros y compraron solo 80 ambulancias. Tuvimos que rescindir el contrato porque después de tres prórrogas, no entregaron ni un solo vehículo", ha criticado la consellera a su antecesora.