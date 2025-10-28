La Obra Cultural Balear aprovecha la estancia del canciller Merz en Mallorca para pedir su sí a la oficialidad del catalán en la UE
La entidad cultural balear apela al peso demográfico y los lazos con Alemania para sumar apoyos a la causa lingüística
La Obra Cultural Balear (OCB) ha enviado una carta al canciller alemán, Friedrich Merz, para reclamarle que apoye que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea y le ha recordado que el idioma propio del archipiélago tiene un número de hablantes mayor que otros con ese estatus.
En un comunicado este martes, la OCB ha detallado que su presidente, Antoni Llabrés, ha aprovechado una visita reciente del canciller para pedirle por carta "no dilatar más este tema y dar respuesta a las aspiraciones lingüísticas de cerca de 10 millones de ciudadanos".
En la misiva, la OCB se ha referido a los vínculos establecidos, desde hace décadas, entre Alemania y Mallorca, isla que visitan cada año alrededor de 4,5 millones de germanos y donde también residen miles de ciudadanos de ese país.
Llabrés ha recordado que en julio un grupo de profesores, investigadores y estudiosos alemanes especializados en lenguas románicas también pidió al gobierno federal de su país que no bloqueara la propuesta para que el catalán fuera lengua oficial junto al gallego y el euskera.
