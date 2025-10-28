El magnate Friedrich Merz ha desembocado en Mallorca siguiendo la estela de Helmut Schmidt, que no ha sido solo el canciller más próximo, sino tal vez el ciudadano alemán con una mayor pasión por la isla. El socialdemócrata que alimentó espiritual, ideológica y económicamente al PSOE de Felipe González se desplazó por primera vez a la isla en los sesenta, como un cliente más de un paquete turístico que lo alojó en el hotel Ravenna de Calas de Mallorca.

En efecto, los cancilleres de antaño volaban en chárter. O en línea regular, formato elegido por Gerhard Schröder en 2000 para dirigirse al chalet que había alquilado y para una reunión a manteles con Francesc Antich. El socialdemócratas que se vendió a Putin por un puñado de oleoductos asumió además las funciones de pacificador, y expresó su voluntad de «desdramatizar» las tensas relaciones entre alemanes y mallorquines.

Merz no ha volado a Mallorca en chárter ni en un vuelo regular. Es el único de los cancilleres con destino a Son Sant Joan que puede presumir de la condición de millonario. También es el gobernante alemán de más talla que ha visitado Mallorca, con sus 198 centímetros de altura. Será difícil que iguale la continuidad de Schmidt y su esposa Hannelore, que en 1975 descubrieron el hotel Formentor y quedaron atrapados por la isla. El fumador impenitente consumía las jornadas de ocio jugando al ajedrez con su mujer.

La canciller reciente más ajena a Mallorca es la primera titular del cargo, Angela Merkel. Tal vez la procedencia de la República Democrática Alemana influyó en que escogiera los Alpes como invariable destino estival. En 2008 interrumpió sus ausencias, para reunirse con su colega Rodríguez Zapatero en Mallorca. Apenas un día ajetreado, con un margen de reposo en la capilla de Miquel Barceló en la Catedral.

Merz ha elegido la vía relajada de Schmidt, en qué otra geografía cabe imaginar a un canciller en guerra jugando al golf en lunes en Son Vida. Se aloja en la misma cadena Schörghuber en la que desembocó su predecesor socialedemócrata, fiel al hotel Mardavall de Calvià incluso cuando se desplazaba en silla de ruedas.