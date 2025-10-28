Los empleados públicos de Baleares preparan una huelga general para que se descongelen sus sueldos

Los funcionarios del Estado, incluidos los de Baleares, están preparando movilizaciones, con la posibilidad de convocar una huelga general, si el Gobierno que preside Predro Sánchez no descongela los sueldo de los trabajadores públicos, que este año no han aumentado ni un solo euro.

Esta protesta contra el Gobierno central la han anunciado esta mañana los sindicatos CSIF, UGT y Comisiones Obreras, que se han quejado de que el ministerio de Función Pública, que preside el ministro Óscar López, ni siquiera ha querido sentarse con los representantes de los empleados públicos para abrir una ronda de negociaciones.

Miguel Ángel Romero, de UGT, ha explicado que en estos momentos a nivel de todo el país hay 3,6 millones de personas que trabajan para el Estado que no se les ha aplicado este año la subida del sueldo. La nómina está congelada desde principios de este 2025 y el representante de los trabajadores considera que no tiene lógica que, en tiempos de bonanza económica, “como presume el Gobierno”, a los empleados públicos no se les quiera ni siquiera aplicar la subida del IPC, según ha recalcado el sindicalista.

Pau Pons, del CSIF, detalló que la primera medida que han acordado los sindicatos es la celebración de una protesta a nivel de todo el Estado. En Mallorca se celebrará este jueves frente a la Delegación del Gobierno. Después, en el mes de noviembre, se celebrará una gran concentración en Madrid en protesta por la actitud que mantiene el Gobierno Central. Y, por último, si estas movilizaciones no tienen efecto en el Ejecutivo, los trabajadores adoptarán la medida más drástica, que será la convocatoria de una huelga general para el mes de diciembre, cuya fecha aún está por determinar. Pons recordó que la falta de trabajadores en el sector público repercute en la calidad del servicio que se ofrece a los ciudadanos.

Mario Deve, de Comisiones Obreras, ha denunciado que el Ministerio mantiene un bloqueo y no está dispuesto a negociar con los representantes de los trabajadores públicos. “Nos cierra la puerta en la cara”, señaló el sindicalista, refiriéndose a la actitud del ministro López. Recordó la difícil situación que padecen los funcionarios públicos que trabajan en Baleares, que con sueldos muy bajos afrontan un nivel de vida muy alto, como por ejemplo los precios del alquiler que son inasumibles. Por ello, insistió en que las plantillas de las oficinas públicas carecen del personal suficiente porque los funcionarios huyen de la isla en busca de destinos donde el nivel de vida no sea tan elevado.

Miguel Ángel Romero se sumó a las críticas vertidas contra el ministro que tiene que negociar los sueldos de los trabajadores. “López está más preocupado en convertirse en el jefe de la oposición a Díaz Ayuso que ser ministro”, destacó el representante de UGT, que aconsejó al Gobierno que en estos momentos sería un grave error convocar unas elecciones generales teniendo en contra a los funcionarios. “Los trabajadores públicos representamos la plantilla más grande del Estado y los funcionarios ya empiezan a estar enfadados por la actitud del Gobierno. La abstención también provoca la derrota de las elecciones”. Romero también recordó que, precisamente, el ministro de Economía lanza mensajes a las empresas de que deben subir el sueldo a sus trabajadores, pero en cambio, “el de los funcionarios lo mantienen congelado”. Para el representante de UGT no tiene ningún sentido que se mantenga esta decisión porque no existe una situación económica negativa que lo justifique. Y recordó que este año el Estado ha recaudado en impuestos un siete por ciento más que el periodo anterior, lo que demostraría que sí se dispone de dinero para subir el sueldo a los empleados públicos.

Los tres representantes de los sindicatos coincidieron en que lo mínimo que se le puede exigir al ministro es que se siente a negociar con los trabajadores. A partir de ese momento se pondrán sobre la mesa las exigencias económicas y se pedirá que el aumento del sueldo no solo se produzca este 2025, sino que se establezca también para los próximos años. De entrada, como mínimo para este año se exigirá el aumento del IPC, pero además también se pedirá otras mejoras laborales. “Pedro Sánchez se enfrenta a su primera gran huelga general”, insistió Romero, que recordó que solo en Baleares, de una manera directa o indirecta, esta congelación salarial afecta a alrededor de unos 120 mil empleados públicos. También señaló que no es necesario que el Gobierno se excuse en que aún no se han aprobado los presupuestos generales del Estado para descongelar esta subida, ya que hay determinados colectivos, como por ejemplo los militares, a los que sí se les ha aumentado este año el sueldo. Este aumento se podría realizar habilitando determinadas partidas “si existe voluntad política”, insistió el sindicalista.