Educación incorporará psicólogos en el tercer ciclo de Primaria para reforzar la detección del acoso escolar

La Conselleria de Educación ampliará el próximo curso la presencia de psicólogos escolares al alumnado de 10 a 12 años, correspondiente al tercer ciclo de Primaria, con el objetivo de prevenir y detectar de forma precoz posibles casos de acoso escolar. Así lo ha anunciado en el Parlament el conseller Antoni Vera, quien ha explicado que la medida busca intervenir antes de que los problemas emocionales se agraven o se cronifiquen.

Hasta ahora, todos los institutos de Educación Secundaria de Baleares cuentan con un profesional de la psicología, destaca el Govern, por lo que se prevé que el próximo curso el número total de especialistas en Secundaria, Formación Profesional y Educación Especial alcance los 79. Habrá 43 en centros públicos y 36 en concertados.

Vera defendió el "compromiso firme" de la Conselleria frente a cualquier forma de acoso y recuerdaque, desde hace más de una década, todos los colegios de Baleares aplican un protocolo obligatorio ante sospechas de maltrato entre iguales.

Según los datos presentados en el Parlament, el número de protocolos activados ha pasado de 420 en el curso 2016/2017 a 887 en el actual 2024/2025, y aproximadamente el 20 % se confirma como caso de acoso. El conseller interpreta el aumento de protocolos como un signo positivo: "Indica más detección, más sensibilización y más confianza en el sistema educativo".