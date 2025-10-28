El conseller Rodríguez sobre el "fracaso "con las plazas de alquiler vacacional: el sistema no ha podido aguantar la "avalancha"

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, que ha comparecido este martes en un pleno extraordinario para dar cuenta de su gestión por petición del grupo socialista, se ha defendido del "fracaso" en el proceso para adquirir las 654 plazas de alquiler turístico que puso a la venta en septiembre. El sistema informático de la institución insular no ha podido aguantar la "avalancha" que ya se preveía en el departamento por lo que, finalmente, se ha vuelto a anular la convocatoria. "Siento que haya ocurrido", añade el popular.

Rodríguez, que ha sido acusado por la oposición de "vender humo" en una gestión "incompetente" en Turismo, también ha insistido en que la salida a la venta de 1.570 plazas, entre alquiler, hoteles y establecimientos en edificios catalogados o declarados bien de Interés cultural (BIC), no supone añadir nuevas plazas. "Estamos sustituyendo unas camisetas por otras, pero el número total de camisetas no se altera", asegura el conseller.

Más de 10.000 solicitudes

"¿Dónde hemos tenido el fracaso en el alquiler vacacional?", se preguntaba el popular en relación con el procedimiento de adjudicación de las 654 plazas turísticas, mientras que para las plazas BIC y las hoteleras sí ha sido "factible" el sistema. Daba cuenta de que primero se produjo el fallo por la caída del sistema de identificación telemática Cl@ve: "¿Van a pedir la dimisión del ministro?", ironizaba. Después, aunque ya se había previsto en Turismo que iba a ver una "avalancha" y que se podían soportar hasta 10.000 solicitudes el sistema "petó" al no poder aguantar tanta afluencia", lo que ha llevado a que se haya tenido que anular la convocatoria y esperar a que el departamento de Innovación dé respuesta con un sistema que "me permita actuar con rigor". "Siento que haya ocurrido", agregaba Rodríguez.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, con semblante serio durante el pleno de este martes. / B.RAMON

"No queremos más camisetas, queremos mejor oferta", insistía el conseller siguiendo con el símil de las plazas. "Las convocatorias de plazas no suman plazas. No insistan, no engañen. Cogemos las que han sido dadas de baja y se reasignan a proyectos que sí que aportan valor", explicaba a la oposición, si bien en su réplica la portavoz socialista, Catalina Cladera, sacaba a colación que Rodríguez no puede "negar" que las plazas para hoteles en edificios BIC son nuevas, al haber aumentado el Govern Prohens de 200 a 500 las que había previsto para Mallorca el Pacto en la ley Negueruela (en una de las excepciones a la moratoria de plazas).

A la izquierda: "El malestar social" contra el turismo, es "la consecuencia de una realidad social que decidieron ignorar"

En el pleno monotemático sobre el departamento de Turismo su titular ha dedicado casi una hora a defender su gestión y afear a la oposición que "el malestar social que se percibe" contra el turismo, como se ha puesto de manifiesto en la encuesta encargada por el Govern, es "la consecuencia directa de una realidad social que decidieron ignorar". "Son ustedes los únicos responsables", asegura Rodríguez, entre otras acciones, de crear 90.000 plazas de alquiler vacacional. La ley de turismo de 2012 "no permitía ni el alquiler plurifamiliar, ni los party boats ni los albergues", sino que buscaba "preservar un modelo ordenado", repasaba el popular, para añadir que en 2016 el ecosoberanista Biel Barceló creó "un efecto llamada" en el alquiler turístico que derivó en "los 6.000 expedientes pendientes de comprobación que nos encontramos".

Por qué Ibiza va por delante

Aprovechaba el conseller también para lanzar una puya a los socialistas, que le han venido reprochando que "Ibiza va por delante de Mallorca" en la lucha contra la oferta ilegal. "¿Saben por qué? Porque han tenido cuatro años de gobierno del Partido Popular en la legislatura anterior".

Rodríguez recordaba que le acusaron "de agredir a un funcionario para intentar descalificarme con esa mentira"

Al inicio de su discurso, el titular de Turismo aludía a algo que "tengo clavado desde hace tiempo, lo más indecente que he vivido en este pleno", cuando la izquierda "utilizó la denuncia anónima y ratificadamente falsa que me acusaba de agredir a un funcionario para intentar descalificarme usando esa mentira como un arma", decía mentando al socialista Andreu Serra que "está obcecado con el entorno laboral". Rodríguez añadía que "ocultan que muchas personas se mantienen en mi equipo por su valía personal, esa es mi forma de ser".

La "bitácora de Colón"

El conseller repasaba los ejes de su política turística destacando, entre otros puntos, la menor asistencia a ferias turísticas, que van a superar las 4.000 inspecciones, que ya cuentan con 27 inspectores y el objetivo son 30 y aumenta la eficiencia en el departamento de Sanciones (con cinco edificios con procesos sancionadores por alquiler turístico ilegal) o con los acuerdos con las plataformas como Airbnb. "Aprendí de mis compañeros de Ibiza", decía al respecto.

Para cerrar el pleno Marcial Rodríguez se refería a que su modelo de gestión lleva el nombre de "Mallorca bitácora. Hace referencia a que en un mundo en el que la incertidumbre es lo único cierto la mejor herramienta de gestión es una bitácora como la que usó Colon, que permite ir modelando las acciones para adecuarnos a las circunstancias".