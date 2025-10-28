Cladera al conseller Rodríguez: "¿No puede asumir su incompetencia alguna vez?"

Catalina Cladera recordaba este martes que el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodriguez, ya suma tres plenos extraordinarios esta legislatura. "No es transparente" y después de llevar ya dos años y medio gobernando a la portavoz socialista no le vale que el popular siga sacando cuentas de las legislaturas pasadas. "Todos son excusas", le afeaba en su intervención en el Consell de Mallorca. "¿No puede asumir su incompetencia alguna vez?", le espetaba cuando ya suma tres anulaciones en los procedimientos para adjudicar 1.500 plazas turísticas.

Tanto el PSIB como Més per Mallorca exigen concreción a Rodríguez sobre qué resultados está teniendo la lucha contra la oferta turística ilegal, la modificación del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), que es "el mecanismo legal necesario" para reducir las plazas o el anunciado estudio de carga turística. Le acusan de "vender humo" mientras crece la inquietud en la sociedad mallorquina por la masificación turística.

"No tiene gestión, todo son excusas", le recriminaba Cladera añadiendo que tampoco el sector irradia alegría por su gestión y mencionaba al lobby Exceltur que lidera Gabriel Escarrer o a la patronal del alquiler vacacional, Habtur. La portavoz socialista cree que el presidente del Consell, Llorenç Galmés, tiene "un problema" con Rodríguez "y lo sabe. Es un cobarde y un incompetente por no poner a otro conseller".

Para Cladera, Rodríguez es “un conseller perdido, sin programa, sin equipo, sin rumbo y sin apoyo”. Hasta "el alcalde de Palma" ha decidido prohibir las nuevas plazas de alquiler vacacional "porque no confía en usted", dice la socialista.

La bancada socialista este martes en el pleno. / PSIB

"Estoy cansada de preguntar", reconoce Cladera, "cuántos pisos ilegales se han inspeccionado, sancionado y clausurado" y cuestiona al conseller que anuncie que se han eliminado 2.300 anuncios de alojamientos ilegales cuando había informado de que había 6.000. Critica, también que no se pretende reducir la promoción turística cuando se ha ampliado el presupuesto de la Fundación Mallorca Turismo en 7,5 millones con fondos de la ecotasa. Para la socialista, Rodríguez es un conseller "acabado que maltrata a los funcionarios" y al que se ha denunciado por "mobbing" y está cuestionado por el sector.

Desde Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló acusaba al conseller de “vender humo y gobernar para los intereses del lobby turístico”, sin que sus anuncios se transformen en "medidas valientes". La portavoz ecosoberanista recordaba que el 75 % de los mallorquines cree que hay demasiados turistas y que el turismo les hace la vida más difícil. También calificaba de “fracaso estrepitoso” la gestión de las bolsas de plazas turísticas y denunciaba que Rodríguez permita que siga abierto el hotel ilegal Alcudiamar o permite nuevas plazas hoteleras en edificios BIC.

Por su parte, el portavoz de El PI, Toni Salas, reclamaba "respeto" para el sector del alquiler vacacional y criticaba que cada vez se está convirtiendo en "un buñuelo más grande" lo relacionado con los "errores monumentales" para adjudicar las plazas turísticas.

Mientras tanto, los socios del PP, con el portavoz de Vox Toni Gili, felicitaban a Rodríguez por "el repaso antológico" a la izquierda en su discurso. También la popular Núria Riera se congratulaba por la gestión del conseller y acusaba a la izquierda de no tener liderazgo señalando a Cladera como una "portavoz interina" que ya está "totalmente amortizada", mientras que el ecosoberanista Jaume Alzamora "huyó" y dejó al frente a Perelló.