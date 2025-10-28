Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Circuito Relife llega a Palma para formar a casi 200 jóvenes en prevención de adicciones

La jornada, organizada por CaixaBank y la Fundación Relife, aborda tanto adicciones tradicionales como alcohol, tabaco y drogas, como nuevas adicciones relacionadas con redes sociales, videojuegos y apuestas.

Las jornadas contra la adicción en CaixaForum.

Las jornadas contra la adicción en CaixaForum. / B. Ramon

Redacción Mallorca

Palma

CaixaBank y la Fundación Relife han presentado este martes en Palma la segunda parada de la segunda edición del ‘Circuito Relife’, un programa educativo dirigido a adolescentes de entre 15 y 19 años sobre los riesgos asociados a las adicciones.

La jornada, celebrada en CaixaFórum Palma, contó con la participación de casi 200 estudiantes de distintos centros educativos de la isla y abordó tanto las adicciones tradicionales, como el alcohol, tabaco y drogas, como las relacionadas con nuevas tecnologías, incluyendo apuestas, videojuegos, redes sociales y uso excesivo de dispositivos.

El exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, compartió su experiencia personal para ejemplificar los riesgos de las adicciones y cómo superarlas.

"Cada vez más jóvenes se enfrentan a situaciones que pueden derivar en una adicción. Con estas jornadas queremos dar a los adolescentes las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones y demostrarles que siempre hay salida, que pedir ayuda es necesario y que la prevención empieza con la información y la conciencia”, aseguró Moreno.

La psicopedagoga Gisela López, directora del Projecte Jove, explicó cómo el uso constante de pantallas y el scroll continuo afecta al comportamiento y la toma de decisiones de los jóvenes. Además, se desarrolló el taller Mi Huella Digital, que busca que los estudiantes reflexionen sobre su identidad en Internet y el uso responsable de las pantallas. Por parte de CaixaBank, Diego Riera, director de Acción Social en Baleares, presentó las oportunidades de voluntariado de la entidad.

Tras Palma, el Circuito Relife continuará su recorrido por ocho ciudades españolas. Seis de ellas son nuevas paradas: Tenerife, Valencia, Murcia, Palencia, Almería y Pamplona; a ellas se suman Madrid y Barcelona, que repiten tras la primera edición. En total, se prevé la participación de 3.000 estudiantes, quienes recibirán formación y herramientas para la prevención de adicciones.

