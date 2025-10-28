El Circuito Relife llega a Palma para formar a casi 200 jóvenes en prevención de adicciones
La jornada, organizada por CaixaBank y la Fundación Relife, aborda tanto adicciones tradicionales como alcohol, tabaco y drogas, como nuevas adicciones relacionadas con redes sociales, videojuegos y apuestas.
CaixaBank y la Fundación Relife han presentado este martes en Palma la segunda parada de la segunda edición del ‘Circuito Relife’, un programa educativo dirigido a adolescentes de entre 15 y 19 años sobre los riesgos asociados a las adicciones.
La jornada, celebrada en CaixaFórum Palma, contó con la participación de casi 200 estudiantes de distintos centros educativos de la isla y abordó tanto las adicciones tradicionales, como el alcohol, tabaco y drogas, como las relacionadas con nuevas tecnologías, incluyendo apuestas, videojuegos, redes sociales y uso excesivo de dispositivos.
El exfutbolista y fundador de la Fundación Relife, Julio Alberto Moreno, compartió su experiencia personal para ejemplificar los riesgos de las adicciones y cómo superarlas.
"Cada vez más jóvenes se enfrentan a situaciones que pueden derivar en una adicción. Con estas jornadas queremos dar a los adolescentes las herramientas necesarias para tomar buenas decisiones y demostrarles que siempre hay salida, que pedir ayuda es necesario y que la prevención empieza con la información y la conciencia”, aseguró Moreno.
La psicopedagoga Gisela López, directora del Projecte Jove, explicó cómo el uso constante de pantallas y el scroll continuo afecta al comportamiento y la toma de decisiones de los jóvenes. Además, se desarrolló el taller Mi Huella Digital, que busca que los estudiantes reflexionen sobre su identidad en Internet y el uso responsable de las pantallas. Por parte de CaixaBank, Diego Riera, director de Acción Social en Baleares, presentó las oportunidades de voluntariado de la entidad.
Tras Palma, el Circuito Relife continuará su recorrido por ocho ciudades españolas. Seis de ellas son nuevas paradas: Tenerife, Valencia, Murcia, Palencia, Almería y Pamplona; a ellas se suman Madrid y Barcelona, que repiten tras la primera edición. En total, se prevé la participación de 3.000 estudiantes, quienes recibirán formación y herramientas para la prevención de adicciones.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor