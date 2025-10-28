El Cap Vermell Gran Hotel cierra la temporada con un 7% más de ocupación

El exclusivo complejo hotelero Cap Vermell Grand Hotel, pone fin a esta temporada con cifras que confirman su solidez como referente del turismo de lujo en Mallorca. El complejo, situado en el valle de Canyamel, ha registrado un incremento mayor al 7% en ocupación respecto al año anterior, así como un crecimiento medio del 10% en su facturación, datos que reflejan una clara recuperación del sector y una evolución positiva tras los años de ajuste por la inflación.

El CEO de Cap Vermell Group, Toni Mir, resume el ejercicio 2025 como una temporada “rápida e intensa”, fiel a la previsión que ya anunció a comienzos de año en la que afirmó que “sería una temporada ‘fast & furious’ y así ha sido ha explicado. “Hemos contado con 33 días menos de operativa, pero el comportamiento de la demanda ha sido fuerte y estable, con mejores resultados ponderados que el pasado año”.

Pese a la reducción de días de actividad, el hotel ha mantenido una ocupación sostenida gracias al crecimiento de los mercados internacionales y al aumento de los visitantes nacionales, que cada vez buscan experiencias más auténticas y personalizadas. En el ranking de nacionalidades, Alemania continúa siendo el principal mercado, seguido del Reino Unido, Corea del Sur, Estados Unidos y España. “El turista de lujo actual no busca ostentación, sino emoción, conexión con el destino y calidad humana. Y ese es el terreno en el que trabajamos para ofrecer una hospitalidad genuina, cálida y memorable”, destaca Toni Mir.

A la fortaleza del producto hotelero se suma la excelencia gastronómica, que vuelve a situar a Cap Vermell Grand Hotel en el mapa internacional. El exclusivo complejo hotelero ha sido reconocido, por segundo año consecutivo, con una Llave Michelin, y consolida al resort mallorquín entre los hoteles más destacados y exclusivos de España.