Alerta sanitaria por la presencia de gluten en una harina de trigo sarraceno vendida en Baleares

Imagen de la harina de trigo sarracen Organic Sac

Imagen de la harina de trigo sarracen Organic Sac / Aesan

Duna Márquez

Alerta alimentaria en Baleares. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha adevertido a los consumidores de la posible presencia de gluten en un lote de harina de trigo sarreceno comercializada en distintos puntos de la silsa

La Aesan ha tenido conocimiento de la alerta a través de una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

Datos del producto

Esta harina, de la marca Organic Sac, se comercializa en paquetes de 500 gramos. El lote afectado es el L133254218, con fecha de caducidad del 28 de octubre de 2026.

Según la información disponible, este producto ha sido distribuido en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de murcia y País Vasco.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, así como al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.

