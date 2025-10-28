Alerta sanitaria por la presencia de gluten en una harina de trigo sarraceno vendida en Baleares
Alerta alimentaria en Baleares. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha adevertido a los consumidores de la posible presencia de gluten en un lote de harina de trigo sarreceno comercializada en distintos puntos de la silsa
La Aesan ha tenido conocimiento de la alerta a través de una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.
Datos del producto
Esta harina, de la marca Organic Sac, se comercializa en paquetes de 500 gramos. El lote afectado es el L133254218, con fecha de caducidad del 28 de octubre de 2026.
Según la información disponible, este producto ha sido distribuido en Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de murcia y País Vasco.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, así como al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).
Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
- Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
- Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
- Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
- Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real
- Detectada por primera vez en Mallorca la hormiga invasora 'Trichomyrmex destructor