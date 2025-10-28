Los agroturismos cargan contra la ley agraria por "discriminatoria y turistificadora"

Más voces discordantes contra el anteproyecto de la ley agraria. Los agroturismos también cargan contra una norma que consideran "discriminatoria y turistificadora". A través de su patronal han presentado alegaciones y reclaman, entre otras cuestiones, que se elimine la figura de las agroestancias, que viene a copiar la función de estos alojamientos con una relajación de sus exigencias. En caso de que se mantengan se exige que se equiparen las condiciones.

La Asociación Balear de Agroturismos y Turismo de Interior (Abati) es muy crítica con la agroestancia, la actividad complementaria en las explotaciones agrarias para ofrecer alojamiento turístico que rechaza porque "reproduce exactamente el servicio que presta el agroturismo" y además se le otorgan "ventajas injustificadas" como una bonificación del 60 % en el precio de la plaza turística, la reserva del 10 % de las plazas en las bolsas de los consells y queda excluida del Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT). Además, se prevé que Agricultura y Turismo desarrollen un reglamento transitorio para esta figura.

Mientras tanto, el agroturismo paga la plaza turística íntegra, "cumple estándares de calidad, se somete a inspección y debe integrarse en la planificación turística". Desde la patronal que preside Miguel Artigues se señala la competencia desleal que se introduce con esos beneficios fiscales y administrativos "no motivados por razones agrarias" y "la inseguridad y posibles divergencias insulares" que vendrá con ese desarrollo reglamentario por islas. También se alude a la "incoherencia con el modelo territorial" que introduce la conselleria de Joan Simonet, pues al excluir a las agroestancia del PIAT se desliga del "sistema de sostenibilidad y capacidad de carga de las islas", y se alerta de que se pueden fomentar usos turísticos irregulares en suelo rústico.

Sujetas a la ordenación turística

Como explica Artigues, agroturismos y agroestancias "cumplen prácticamente las mismas funciones". Y advierte que a estas se les rebaja muchísimo el requisito de la antigüedad, basta con que tengan doce años, a la vez que se les aumenta el número de plazas de seis a diez plazas. Defiende que "han de estar sujetas a la ordenación turística".

Rechazan que en los agroturismos no se puedan ofrecer también actividades agrarias o agroeducativas

Desde Abati se propone suprimir la figura de la agroestancia, y en caso de que se mantenga que se equiparen los requisitos. También se oponen desde la patronal, que forma parte de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), a que no se permita llevar a cabo simultáneamente actividades de agroturismo y agroestancia en una explotación agraria, lo que interpretan como que en los agroturismos no se podrían ofrecer actividades agrarias o agroeducativas. Si no se les permite ofrecen a los visitantes la experiencia de participar o conocer las labores del campo "desnaturaliza su esencia" y se vuelve a discriminarles frente a los agroestancias, además de que al "restringir la conexión entre turismo y agricultura" se reducen los ingresos del agricultor y se debilita la función social del campo.

Delegar la explotación turística

Otra de las alegaciones de Abati pretende asegurar que el titular de la explotación agraria pueda encomendar a terceros la gestión turística, pues no queda claro en la futura norma que se permita "la gestión profesionalizada" cuando en la práctica son muchas las fincas históricas que delegan esa actividad garantizándose así la conservación del suelo y el patrimonio. En caso de que no se permita se estaría limitando la libertad de empresa y la profesionalización del servicio turístico rural, se alega.

Por otro lado, también se cuestionan las exigencias por desproporcionadas para tener la consideración de explotaciones agrarias preferentes al no reflejar la realidad de las explotaciones familiares mixtas (agricultura más agroturismo) y se propone un criterio más flexible.

El anteproyecto de ley “lo que hace es turistificar el campo y distorsiona el mercado”, denuncia Artigues . Para la patronal de los agroturismos la norma "propicia más construcciones" en el campo en lugar de potenciar la conservación de las fincas históricas. Abati va a mantener una ronda de encuentros con los grupos políticos parlamentarios para defender su postura y recabar apoyo.