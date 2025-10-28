Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta

Este miércoles se esperan precipitaciones acompañadas de barro

Duna Márquez

Daniel Hidalgo

Palma

Mallorca espera en los próximos días la llegada de un frente asociada a borrascas atlánticas que obligará a la Agencia Estatal de Meteorología a activar este jueves la alerta amarilla en la isla por lluvias acompañadas de tormenta.

Este miércoles 29 de octubre la Aemet prevé en Mallorca cielos poco nubosos o cubiertos con alguna lluvia débil y ocasional acompañada de barro. No se descarta que las precipitaciones estén acompañadas de tormenta y el viento será moderado de componente sur.

Alerta amarilla en Mallorca para este jueves

Para este 30 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología espera cielos nubosos con chubascos ocasionales que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta y granizo, especialmente en el sur y levante de Mallorca, donde la Aemet activará la alerta amarilla desde las 10 de la mañana hasta el final de día por precipitaciones acumuladas de 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia.

Las temperaturas sufrirán pocos cambies y el viento continuará siendo moderado.

