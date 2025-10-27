Tots Sants y Día de los Difuntos en Mallorca: cuándo se celebran y por qué
La fiesta de Tots Sants, una de las conmemoraciones religiosas más tradicionales de la isla, cae este año en sábado
Mallorca se prepara para vivir la fiesta de Tots Sants (Todos los Santos), una celebración religiosa muy arraigada que cada año se conmemora el 1 de noviembre.
Al día siguiente, el 2 de noviembre, se conmemora otra festividad religiona, el Dia dels Difunts o Dia dels Morts (Día de los Difuntos o de los Muertos).
Festivo
El día de Tots Sants está considerado festivo nacional. Este 2025 cae en sábado.
Qué conmemora Tots Sants
Tots Sants es una celebración religiosa católica que honra a todos los santos, conocidos y anónimos, que ya gozan de la vida eterna en el cielo.
Las costumbres más típicas incluyen:
- Visitar los cementerios para limpiar y adornar las tumbas con flores.
- Asistir a misas en honor a los difuntos. En los pueblos de la isla se suele organizar una celebración religiosa en los cementerios.
Diferencia con el Día de los Difuntos
- Tots Sants (1 de noviembre): se dedica a todos los santos, incluso los no canonizados oficialmente.
- El Dia dels Difunts o dels Morts (2 de noviembre): está dedicado a las almas de los fieles difuntos, es decir, a los seres queridos fallecidos que aún no han alcanzado la santidad.
Aunque el 1 de noviembre es el día festivo y más visible socialmente, el 2 de noviembre tiene un tono más íntimo y espiritual, centrado en la oración por los muertos.
Tradiciones mallorquinas que perduran
En Mallorca, Tots Sants no es solo una fecha religiosa, viene acompañada de costumbres muy arraigadas:
- El rosari ensucrat, un collar hecho de dulces o frutas secas que los padrinos suelen regalar a los ahijados.
- Golosinas y dulces típicos como los bunyols (buñuelos), los panellets y las castañas tostadas, que marcan el otoño.
- Las costumbres tradicionales de la noche del 31 de octubre también se vinculan al reconocimiento de la fragilidad de la vida y al recuerdo de los que ya no están.
