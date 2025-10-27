Tots Sants y Día de los Difuntos en Mallorca: cuándo se celebran y por qué

Mallorca se prepara para vivir la fiesta de Tots Sants (Todos los Santos), una celebración religiosa muy arraigada que cada año se conmemora el 1 de noviembre.

Al día siguiente, el 2 de noviembre, se conmemora otra festividad religiona, el Dia dels Difunts o Dia dels Morts (Día de los Difuntos o de los Muertos).

Festivo

El día de Tots Sants está considerado festivo nacional. Este 2025 cae en sábado.

Qué conmemora Tots Sants

Tots Sants es una celebración religiosa católica que honra a todos los santos, conocidos y anónimos, que ya gozan de la vida eterna en el cielo.

Las costumbres más típicas incluyen:

Visitar los cementerios para limpiar y adornar las tumbas con flores.

para limpiar y adornar las tumbas con flores. Asistir a misas en honor a los difuntos. En los pueblos de la isla se suele organizar una celebración religiosa en los cementerios.

Diferencia con el Día de los Difuntos

Tots Sants (1 de noviembre): se dedica a todos los santos , incluso los no canonizados oficialmente.

se dedica , incluso los no canonizados oficialmente. El Dia dels Difunts o dels Morts (2 de noviembre): está dedicado a las almas de los fieles difuntos, es decir, a los seres queridos fallecidos que aún no han alcanzado la santidad.

Aunque el 1 de noviembre es el día festivo y más visible socialmente, el 2 de noviembre tiene un tono más íntimo y espiritual, centrado en la oración por los muertos.

Tradiciones mallorquinas que perduran

En Mallorca, Tots Sants no es solo una fecha religiosa, viene acompañada de costumbres muy arraigadas: