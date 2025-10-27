Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Rosaris ensucrats' y otros dulces de Tots Sants en Mallorca

Bunyols, panellets, castanyes... son otros de los productos tradicionales de la festividad del 1 de noviembre

Rosaris de Tots Sants en una panadería de Palma

Rosaris de Tots Sants en una panadería de Palma / DM

Duna Márquez

Palma

Cada 1 de noviembre, con la llegada de Tots Sants, las panaderías y confiterías de Mallorca se llenan de rosaris ensucrats: collares comestibles de caramelos, frutas confitadas y mazapán que los padrinos regalan a sus ahijados como gesto de devoción y cariño familiar.

¿De dónde viene el rosari ensucrat?

Los estudios de cultura popular sitúan su origen remoto en prácticas medievales ligadas al día de Todos los Santos: se colocaban panes sobre las tumbas, junto a luminarias de cirios, que luego se repartían como limosnas. Con el tiempo, aquellas ofrendas evolucionaron hacia dulces de mazapán y frutas confitadas que acabaron ensartándose en forma de rosario.

El origen más cercano en el tiempo lo sitúa en la Palma del siglo XIX, cuando el rosario era una oración muy practicada durante el mes de octubre, dedicado tradicionalmente a la Virgen del Rosario.

Para los niños, sin embargo, recitar el rosario podía resultar largo y aburrido. Así, las familias comenzaron a premiar a los pequeños con rosarios hechos de dulces al finalizar el mes, coincidiendo con la llegada del Día de Todos los Santos (Tots Sants), el 1 de noviembre.

En documentación y prensa local se destaca que, en Mallorca, padrinos y madrinas entregaban estos collares a sus ahijados alrededor de esa fecha, una tradición que se mantiene —aunque con altibajos— en distintos en la isla.

Cómo es (y cómo se elabora)

El rosari ensucrat imita un rosario:

  • “Avesmarías” con panellets o pequeñas piezas de mazapán.
  • “Parenostres” con carabassat (calabaza confitada).
  • Una “patena” redonda central y, a menudo, una cruz o medalla final.
  • Con los años se han incorporado golosinas modernas, bombones y peladillas, manteniendo la estética de collar.

El sentido de regalarlo por Tots Sants

El obsequio resume fe y afecto familiar: recuerda el rezo del Rosario en torno al 1 de noviembre y refuerza el vínculo padrinos y ahijados.

En clave local, es un marcador de identidad mallorquina que convive con otras tradiciones gastronómicas de Tots Sants (bunyols, panellets, castañas) y con la Nit de les Ànimes de la víspera.

Otros productos gastronómicos tradicionales de Tots Sants

Bunyols de vent: el sabor del otoño

Fritos en aceite y espolvoreados con azúcar, los bunyols de vent son el dulce más emblemático del otoño mallorquín.

Se elaboran con una masa ligera de harina, levadura y, a menudo, patata o boniato, lo que les da su textura esponjosa.

Durante la víspera de Tots Sants —y también por el Dia de les Verges—, las casas se llenan del característico olor de estos buñuelos, que se degustan con moscatel o vino dulce.

VÍDEO | Gran éxito en el reparto gratuito de buñuelos en la calle dels Oms de Palma

VÍDEO | Gran éxito en el reparto gratuito de buñuelos en la calle dels Oms de Palma

Jaime Reina

Panellets y castanyes torrades

Los panellets son originarios de Cataluña y en Mallorca también se preparan en estas fechas.

Hechos con almendra molida, azúcar y boniato, se decoran con piñones, coco o café.

Por su parte, las castanyes torrades (castañas asadas) llenan plazas y ferias de aroma otoñal, evocando antiguas celebraciones en torno al fuego y la memoria de los difuntos.

Rosarios y ‘panellets’, tradición en Tots Sants

‘Panellets’, tradición en Tots Sants / ^B. Ramon

Frutas confitadas y carabassat

El carabassat (calabaza confitada) y otras frutas escarchadas protagonizan dulces conventuales y tradicionalmente también adornaban los rosaris ensucrats.

Estas elaboraciones tienen un origen simbólico: eran ofrendas a los difuntos en las celebraciones medievales de Todos los Santos.

Vi dolç: el acompañante perfecto

Nada mejor para completar la mesa de Tots Sants que una copa de moscatel o mistela.

Noticias relacionadas y más

El vino dulce mallorquín suele acompañar buñuelos y panellets en las sobremesas familiares, en un brindis que une recuerdo y celebración.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  4. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  5. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  6. Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
  7. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
  8. Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real

'Rosaris ensucrats' y otros dulces de Tots Sants en Mallorca

'Rosaris ensucrats' y otros dulces de Tots Sants en Mallorca

El Consell aprueba mañana la declaración BIC de toda la manzana de Montesión

El Consell aprueba mañana la declaración BIC de toda la manzana de Montesión

La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: "Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa"

La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: "Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa"

El Consell de Mallorca anula por segunda vez la concesión de plazas turísticas de alquiler

El Consell de Mallorca anula por segunda vez la concesión de plazas turísticas de alquiler

Calvo afirma que la migración que sufre Baleares debe atacarse en su origen

Calvo afirma que la migración que sufre Baleares debe atacarse en su origen

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

Eliminados 2.300 anuncios turísticos de Airbnb en Mallorca que no tenían licencia

Eliminados 2.300 anuncios turísticos de Airbnb en Mallorca que no tenían licencia

Un maltratador se estrella contra la plaza Miquel Dolç de Palma cuando huía de la Policía

Un maltratador se estrella contra la plaza Miquel Dolç de Palma cuando huía de la Policía
Tracking Pixel Contents