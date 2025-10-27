'Rosaris ensucrats' y otros dulces de Tots Sants en Mallorca

Cada 1 de noviembre, con la llegada de Tots Sants, las panaderías y confiterías de Mallorca se llenan de rosaris ensucrats: collares comestibles de caramelos, frutas confitadas y mazapán que los padrinos regalan a sus ahijados como gesto de devoción y cariño familiar.

¿De dónde viene el rosari ensucrat?

Los estudios de cultura popular sitúan su origen remoto en prácticas medievales ligadas al día de Todos los Santos: se colocaban panes sobre las tumbas, junto a luminarias de cirios, que luego se repartían como limosnas. Con el tiempo, aquellas ofrendas evolucionaron hacia dulces de mazapán y frutas confitadas que acabaron ensartándose en forma de rosario.

El origen más cercano en el tiempo lo sitúa en la Palma del siglo XIX, cuando el rosario era una oración muy practicada durante el mes de octubre, dedicado tradicionalmente a la Virgen del Rosario.

Para los niños, sin embargo, recitar el rosario podía resultar largo y aburrido. Así, las familias comenzaron a premiar a los pequeños con rosarios hechos de dulces al finalizar el mes, coincidiendo con la llegada del Día de Todos los Santos (Tots Sants), el 1 de noviembre.

En documentación y prensa local se destaca que, en Mallorca, padrinos y madrinas entregaban estos collares a sus ahijados alrededor de esa fecha, una tradición que se mantiene —aunque con altibajos— en distintos en la isla.

Cómo es (y cómo se elabora)

El rosari ensucrat imita un rosario:

“Avesmarías” con panellets o pequeñas piezas de mazapán.

con o pequeñas piezas de mazapán. “Parenostres” con carabassat (calabaza confitada).

con (calabaza confitada). Una “patena” redonda central y, a menudo, una cruz o medalla final.

redonda central y, a menudo, una o final. Con los años se han incorporado golosinas modernas, bombones y peladillas, manteniendo la estética de collar.

El sentido de regalarlo por Tots Sants

El obsequio resume fe y afecto familiar: recuerda el rezo del Rosario en torno al 1 de noviembre y refuerza el vínculo padrinos y ahijados.

En clave local, es un marcador de identidad mallorquina que convive con otras tradiciones gastronómicas de Tots Sants (bunyols, panellets, castañas) y con la Nit de les Ànimes de la víspera.

Otros productos gastronómicos tradicionales de Tots Sants

Bunyols de vent: el sabor del otoño

Fritos en aceite y espolvoreados con azúcar, los bunyols de vent son el dulce más emblemático del otoño mallorquín.

Se elaboran con una masa ligera de harina, levadura y, a menudo, patata o boniato, lo que les da su textura esponjosa.

Durante la víspera de Tots Sants —y también por el Dia de les Verges—, las casas se llenan del característico olor de estos buñuelos, que se degustan con moscatel o vino dulce.

Jaime Reina

Panellets y castanyes torrades

Los panellets son originarios de Cataluña y en Mallorca también se preparan en estas fechas.

Hechos con almendra molida, azúcar y boniato, se decoran con piñones, coco o café.

Por su parte, las castanyes torrades (castañas asadas) llenan plazas y ferias de aroma otoñal, evocando antiguas celebraciones en torno al fuego y la memoria de los difuntos.

‘Panellets’, tradición en Tots Sants / ^B. Ramon

Frutas confitadas y carabassat

El carabassat (calabaza confitada) y otras frutas escarchadas protagonizan dulces conventuales y tradicionalmente también adornaban los rosaris ensucrats.

Estas elaboraciones tienen un origen simbólico: eran ofrendas a los difuntos en las celebraciones medievales de Todos los Santos.

Vi dolç: el acompañante perfecto

Nada mejor para completar la mesa de Tots Sants que una copa de moscatel o mistela.

El vino dulce mallorquín suele acompañar buñuelos y panellets en las sobremesas familiares, en un brindis que une recuerdo y celebración.