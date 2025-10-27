Así rescató un crucero a 19 migrantes cerca de Mallorca
En total, el domingo llegaron 70 migrantes a Formentera y Cabrera
Redacción MZ
La llegada de embarcaciones con migrantes alrededor de las Baleares continúa. El domingo (26 de octubre), un total de 70 migrantes que habían zarpado desde Argelia llegaron a Formentera y al archipiélago de Cabrera, situado frente a la costa de Mallorca. Según informó la Delegación del Gobierno central en las Islas Baleares, 19 de ellos fueron rescatados en condiciones dramáticas alrededor de las 16:00 horas, a unas 20 millas náuticas de Cabrera, por un crucero que navegaba por la zona.
Imágenes tomadas por pasajeros o miembros de la tripulación a bordo del “MSC Splendida” muestran cómo los migrantes, que estaban en el agua, intentan desesperadamente trepar por una escalera del barco. Según se observa en otra fotografía, las personas viajaban en una pequeña lancha deportiva. En una publicación de Facebook de un grupo de seguidores del crucero se menciona que fueron 18 los rescatados. Después del rescate, el “MSC Splendida” continuó su travesía hacia Barcelona.
Tres desembarcos en Formentera
Además, 51 migrantes lograron llegar a Formentera. La primera embarcación fue interceptada a las 8:26 horas en la Playa de Es Migjorn. A bordo viajaban 16 personas, procedentes —según las autoridades— de países del África subsahariana y del Magreb.
A las 10:52 horas, otros diez migrantes, todos del Magreb, fueron localizados en la zona de Ses Pesqueres Altes, en El Pilar de La Mola. Finalmente, hacia las 11:10 horas, los agentes hallaron a 25 migrantes más en S’Estufador, también en la Playa de Es Migjorn: 23 originarios del Magreb y dos de Asia.
En el operativo participaron la Guardia Civil y el servicio de Salvamento Marítimo.
340 embarcaciones desde comienzos de año
Con estas cuatro embarcaciones, el número de barcos registrados este año en las Islas Baleares ha aumentado a 340. Según un análisis de la agencia de noticias EFE, basado en datos del Ministerio del Interior y del Gobierno balear, desde comienzos de año han llegado al archipiélago 6.270 migrantes por mar.
Durante todo el año 2024, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior de España, un total de 5.882 migrantes llegaron a las Islas Baleares por vía marítima.
