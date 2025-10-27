El PSIB acusa a Prohens de querer "tapar su mala gestión" con la polémica sobre Frontex

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, acusa a la presidenta del Govern, Marga Prohens, de "tapar su mala gestión con la polémica sobre Frontex" y de "buscar enfrentarse constantemente" con el Gobierno de Pedro Sánchez "en lugar de resolver los problemas de los ciudadanos de Baleares".

Negueruela considera que, tras el debate de política general, la presidenta "debería centrarse en la gestión de los servicios públicos" y no en "cartas y viajes a Bruselas". "Después de un debate en el que no ha aportado soluciones a los principales problemas de la ciudadanía, lo que debería explicar es qué va a hacer con el ITS, si va a mejorar la dependencia, si va a gestionar mejor la educación o si va a resolver los contratos públicos en sanidad, después de lo que está pasando con las ambulancias", afirma.

El dirigente socialista sostiene que "un gobierno serio no hace líos en política exterior" y que "si la presidenta quiere tratar un tema tan importante como la inmigración, debe hacerlo directamente con el Gobierno de España y con sentido de Estado". "Tiene obligaciones humanitarias en el tratamiento de menores y no puede eludirlas. En vez de mandar cartas, debería gestionar lo que tiene aquí", añade.

Negueruela ironiza sobre la estrategia de Prohens: "¿También va a enviar una carta por el contrato de los 55 millones de euros de las ambulancias? ¿O por los problemas para acoger a cuatro menores, mientras presume del presupuesto más alto de la historia con casi 7.000 millones de euros?".

El portavoz socialista critica además que "la presidenta haya hecho más viajes a Bruselas y Madrid que al resto de las islas" y le pide "salir de la confrontación constante". "¿Ha cogido un tren la señora Prohens? ¿Sabe lo que es llegar tarde a su trabajo? Quizá debería preocuparse más por eso y por los problemas reales de los ciudadanos", apunta.

Sanidad

Negueruela también reprocha a la consellera de Salud, Manuela García, que "se levantara de la mesa del Consejo Interterritorial de Salud", lo que considera "una falta de respeto institucional". "No es serio que la presidenta mande cartas al Gobierno mientras su consellera abandona una reunión donde se reparten fondos para construir centros y reforzar la sanidad. Si sus consellers no saben defender a Baleares en las mesas de trabajo, que los cambie", sostiene.

El dirigente del PSIB concluye que el Govern "debería ir más preparado y con mejores interlocutores a los consejos donde se decide el futuro de las islas", en lugar de "buscar titulares con cartas y enfrentamientos". "Nosotros, cuando gobernábamos, asistíamos a todas las reuniones a las que nos convocaba el Estado. Ellos, en cambio, prefieren boicotearlas y después quejarse desde fuera", sentencia.