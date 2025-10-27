Prohens: "No puede ser que las empresas de Baleares tengan que traer a gente de fuera, contribuyendo a un patrón de crecimiento poblacional que debemos frenar"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presidido este jueves el acto de firma del nuevo Plan de Empleo de Calidad de las Illes Balears 2026–2028, una hoja de ruta consensuada con los agentes sociales para afrontar los retos del mercado laboral y avanzar hacia un modelo económico más sostenible y equilibrado.

En su discurso, la dirigente autonómica ha subrayado que el plan pretende actuar ante la doble realidad laboral que afrontan las islas: por un lado, la dificultad de captar trabajadores cualificados en determinados sectores, y por otro, la persistencia de un paro estructural de unas 25.000 personas.

"No puede ser que nuestras empresas tengan que traer a gente de fuera, contribuyendo a un patrón de crecimiento poblacional que debemos frenar, cuando tenemos personas aquí capacitadas para trabajar", ha defendido Prohens.

"Queremos ir un paso más allá, ser ambiciosos y tender a la excelencia en la calidad de nuestro mercado laboral y en el bienestar de los trabajadores, haciéndolo, por supuesto, de la mano de las organizaciones empresariales y sindicales", ha afirmado Prohens durante el acto, en el que ha estado acompañada por la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

Plan de Empleo

Según explica la consellera Catalina Cabrer, el documento Plan de Empleo de Calidad 2026–2028 se desarrollará a través del SOIB fija diez ejes estratégicos orientados a promover un empleo estable, seguro y con condiciones dignas, mejorar la formación y la intermediación laboral, impulsar la igualdad de oportunidades, reducir la siniestralidad y fortalecer la colaboración con el tejido productivo.

En el ámbito público, el plan fomentará la formación y el empleo en el sector de los cuidados y la atención a la dependencia, un ámbito con creciente demanda de personal cualificado debido al envejecimiento de la población y al aumento de la cronicidad. En cuanto al sector privado, las actuaciones se centrarán en responder a las necesidades de empleo derivadas de la transformación del modelo económico, impulsando la economía verde, las energías renovables, la innovación, la náutica, la madera y el sector primario.