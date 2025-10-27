Un maltratador se estrella contra la plaza Miquel Dolç de Palma cuando huía de la Policía

Agentes de la Policía Nacional en Palma arrestaron ayer a un hombre que presuntamente irrumpió en la casa de su exmujer y agredió tanto a ella como a su actual pareja, que sufrió una fractura en la nariz, y a varios de sus familiares. Posteriormente trató de escapar de la Policía y acabó estrellándose con su coche contra los bolardos de la plaza Miquel Dolç, en la barriada de Pere Garau. Los agentes le arrestaron y comprobaron que tenía el carné retirado y no contaba con la ITV pasada ni seguro.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la noche de ayer en el barrio de Pere Garau de Palma. La Policía Nacional fue alertada de que un hombre había irrumpido en un domicilio y había agredido a su expareja. Varias patrullas se personaron en el lugar y los vecinos de diferentes viviendas alertaron a los agentes de que el hombre intentaba huir en un coche. Los policías vieron el vehículo, que salía a toda velocidad y embestía contra una policía, que tuvo que esquivarlo para no ser atropellada.

Las patrullas salieron en persecución del coche, que iba a gran velocidad y puso en peligro a los viandantes y otros vehículos, y consiguió huir y perderse de la vista de los agentes durante varios segundos.

Instantes después, los agentes localizaron el vehículo en la plaza Miquel Dolç de Palma. El automóvil se encontraba estrellado contra tres bolardos de hormigón, un arbusto y un banco, con los airbags activado y echando humo.

El conductor había escapado a pie y varios transeúntes indicaron la vía de huida. El hombre fue interceptado poco después por los agentes, y opuso una fuerte resistencia hasta que fue reducido.

El coche quedó en el interior de la rotonda de la plaza Miquel Dolç. / CNP

Posteriormente los policías se entrevistaron con la víctima, que indicó que el conductor había sido su anterior pareja y que había estado dando vueltas alrededor del domicilio de un familiar de la mujer, donde se encontraba ella en compañía de varios familiares y su actual pareja.

Poco después el individuó entró en domicilio sin permiso y golpeó a la actual pareja de su ex, al que le ocasionó una fractura en la nariz. El agresor también agredió a la mujer y a un familiar de ella.

Los agentes comprobaron como el conductor le figuraba una infracción administrativa de retirada de carné de conducir hasta abril de 2026 y que el vehículo encartado no disponía ni de ITV ni de seguro obligatorio.

El individuo quedó finalmente arrestado como presunto autor de los delitos de malos tratos, allanamiento de morada, contra la seguridad vial, lesiones y atentado. Fue trasladado a un centro médico y después a dependencias policiales