La madre de un niño autista, agredida en un supermercado de Marratxí: "Me dijeron que si no podía educar a mi hijo, que lo dejara encerrado en casa"

Una mujer, madre de un niño de seis años con autismo severo, ha denunciado a la Guardia Civil que el pasado sábado fue agredida por una pareja de jóvenes que la acusaron de colarse en el cajero, pese a que ella intentó explicarles que tenía prioridad por ir con su hijo. "Si no puedes controlar a tu hijo déjalo encerrado en casa", o "¿Tú eres igual de discapacitada que tu hijo?", cuenta que le dijeron antes de golpearla en la cabeza con una bolsa en la que llevaban bebidas. La víctima explica que al ser agredida tuvo que soltar al pequeño de la mano, que echó a correr y estuvo a punto de ser atropellado por un coche.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las seis y media de la tarde en un supermercado de Marratxí. La mujer explica que iba con su hijo, de seis años, que sufre autismo, y que lo pasa mal en estos establecimientos. "Había mucha gente en la cola y el cajero, que nos conoce, abrió otra caja para que no tuviera que esperar", comenta. Cuando ya había pasado la compra y se disponía a pagar, una pareja de jóvenes que estaba detrás de ella la acusó de haberse colado. "Yo me disculpé y les dije que el niño es autista y lo pasa muy mal. Normalmente la gente lo entiende, pero ellos, cuando ya habíamos salido, me respondieron algo así como: Y a mí que me importa si es autista. Mientras tanto el niño se estaba poniendo cada vez más nervioso y me dijeron que si no lo podía controlar, que lo dejara encerrado en casa, y me preguntó si yo también era discapacitada".

La madre se indignó. "Les llamé sinvergüenzas, no podía aguantar más, y le di al chico con la punta del pie en el trasero, pero apenas lo rocé. Entonces él me pegó en la cabeza con una bolsa donde llevaban hielo y bebidas. Me dieron más golpes y la chica me tiró del pelo".

La mujer cuenta que al recibir el golpe en la cabeza cayó al suelo aturdida y soltó al niño de la mano. "Hicieron caer a mi hijo y echó a correr. Es escapista, es decir, que tiene tendencia a salir corriendo y no viene cuando le llamas. Yo me puse a gritar que alguien lo cogiera porque veía que iba hacia los coches y lo iban a atropellar".

Finalmente un hombre pudo coger al niño y uno de los cajeros y otros clientes atendieron a la mujer, y avisaron a la Policía Local, que identificó a la pareja.

"Me sentí muy indefensa. Yo estoy separada y tengo que criar al niño sola, y ya es muy difícl para que encima te insulten y te ataquen de esta manera. La mayoría de la gente lo entiende cuando se lo explicas, pero esta pareja se puso muy agresiva".

La mujer exlica que todavía está dolorida por los golpes que recibió en la cabeza y los brazos, y el niño ha quedado muy afectado por la escena. "Está muy nervioso y se despierta por la noche asustado".

Desde la asociación Ningún Niño sin Terapia / Autismo Mallorca han denunciado que el incidente " no puede considerarse un hechl aislado, sino un ejemplo más de la falta de empatía y sensibilidad social hacia las personas con autismo y sus familias".