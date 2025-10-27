Turismo
La Fundació Turisme de Mallorca renueva la certificación de la ONU
Se trata de un título creado para las organizaciones de gestión de destinos turísticos
La Fundació Turisme Responsable de Mallorca ha renovado la certificación UN Tourism Quest, otorgada por ONU Turismo, que es una certificación de calidad creada para las organizaciones de gestión de destinos turísticos (OGDs) de cualquier país.
Su objetivo es «mejorar, fortalecer y reconocer la excelencia en el liderazgo, ejecución y gobernanza de estas organizaciones, promoviendo un desarrollo sostenible y competitivo del turismo en el destino», según informó el Consell de Mallorca.
La fundación mallorquina, miembro afiliada de ONU Turismo, fue en diciembre de 2020 el primer organismo de gestión de destinos en Europa y el cuarto en el mundo en obtener esta certificación. Su renovación en 2025 reafirma su liderazgo en la implementación de estrategias innovadoras orientadas a resultados y consolida la posición de Mallorca como destino comprometido con la competitividad, la sostenibilidad y la gestión responsable.
En su resolución, ONU Turismo reconoce los avances logrados por la Fundació Turisme Responsable de Mallorca en materia de coordinación institucional y gobernanza participativa, así como la evolución de su misión, que ha pasado de centrarse en atraer visitantes a gestionar de forma responsable la actividad turística, garantizando que sea sostenible, accesible y beneficiosa para la comunidad y el entorno natural.
