Friedrich Merz, canciller de Alemania: un largo fin de semana de golf en Mallorca

El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, ha pasado el fin de semana en Mallorca, donde disfruta de unos días de descanso jugando al golf y recorriendo Palma junto a su esposa, Charlotte Merz. Según ha confirmado Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, a través de fuentes independientes, el líder alemán se hospeda en el Castillo Hotel Son Vida, uno de los hoteles más emblemáticos de la capital balear.

El ambiente en el hotel era de tranquilidad absoluta durante la tarde de este lunes. A simple vista, nada hacía pensar que entre los huéspedes se encontraba el jefe del Gobierno alemán: sin presencia policial visible y con pocos clientes en la terraza o los pasillos del establecimiento de lujo. Sin embargo, poco antes de las seis de la tarde, una caravana de furgonetas negras y un jeep oficial irrumpieron en el recinto.

De uno de los vehículos descendieron Friedrich y Charlotte Merz, que se dirigieron directamente a la terraza para contemplar las vistas de la bahía de Palma, iluminada por los últimos rayos dorados del sol.

Merz, relajado y discreto

El canciller apareció en buena forma y de buen humor, vestido con ropa deportiva azul y gorra a juego. Cuando un periodista le preguntó cómo había ido el golf, respondió con una sonrisa: “Bien”. Al intentar preguntarle por su handicap, Merz reaccionó con cautela: “¿Puedo preguntar quién es usted?”, dijo antes de que el reportero se identificara. Su esposa, Charlotte, añadió con humor: “Entonces, digamos que nunca nos hemos visto aquí.”

Tras el breve encuentro, el matrimonio se retiró sin posar para fotos. Según ha podido saber la Mallorca Zeitung, Merz regresará a Alemania el martes, tras un fin de semana prolongado en la isla.

Máxima privacidad

Fuentes oficiales confirman que la estancia del canciller se desarrolla bajo estrictas medidas de confidencialidad y un importante dispositivo de seguridad. Ni el Consulado de Alemania en Palma ni la Cancillería federal alemana han ofrecido declaraciones al respecto.

Por el momento se desconoce si, además del descanso y la práctica del golf, Merz ha mantenido reuniones de carácter político durante su visita.

La presencia del dirigente alemán refuerza la estrecha relación entre Mallorca y Alemania, con la isla consolidada como destino favorito de vacaciones para políticos y empresarios germanos.