Friedrich Merz, canciller de Alemania, está en Mallorca

El canciller federal de Alemania, Friedrich Merz, ha aprovechado el fin de semana para realizar una visita privada a Mallorca, según ha podido saber Mallorca Zeitung, del mismo grupo editor que Diario de Mallorca, a través de tres fuentes independientes. Durante su estancia, el mandatario alemán habría pasado la mayor parte del tiempo en la zona de Palma, donde se dejó ver mientras conocía algunos rincones del centro histórico.

El viaje se desarrolló bajo estricta discreción, y ni el Consulado de Alemania en Palma ni el Gobierno federal alemán quisieron ofrecer declaraciones al respecto. Por el momento, no se ha confirmado si Merz continúa en la isla o si ya ha regresado a su país.

Una pausa tras una semana complicada

El dirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) llegaba a Mallorca tras una semana políticamente tensa en Alemania. Merz recibió duras críticas por unas declaraciones sobre el “paisaje urbano” de las ciudades alemanas, que lo obligaron a matizar posteriormente sus palabras. No es de extrañar, por tanto, que haya aprovechado la escapada para disfrutar del cuidado casco antiguo de Palma, cuya imagen contrasta con la de algunos entornos urbanos de su país.

Un visitante habitual de la isla

No es la primera vez que Friedrich Merz elige Mallorca para descansar. Antes de ser elegido canciller, a comienzos de este año, ya habría visitado la isla y se habría alojado en la finca de un empresario amigo en el sureste de Mallorca.

Su reciente escapada confirma una vez más la preferencia de muchos líderes europeos por la isla como destino de descanso, gracias a su clima templado, su discreción y su proximidad con Alemania.