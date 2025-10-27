Obituario
Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares
Este fin de semana ha fallecido Juan Ribas Cantero, ex decano de Colegio de Ingenireros de Balears. La Junta de Gobierno, en nombre de toda la Corporación (Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales y Graduados en la rama de la ingeniería industrial) , transmite su más sentido pésame a sus familiares y allegados en estos momentos difíciles, y expresa su profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso ejemplar de Ribas a lo largo de su trayectoria.
«Juan Ribas Cantero ha sido un pilar fundamental de nuestra institución, a la que dedicó más de seis décadas de su vida. Miembro de esta Corporación desde 1963, desempeñó con excelencia diversos e importantes cargos, dejando una huella imborrable», expresan desde el Colegio.
«La pérdida de Ribas representa un vacío irreparable para nuestra Corporación. Su visión, liderazgo y calidad humana serán recordados por todos los que tuvimos el privilegio de trabajar a su lado», añaden. Se celebrará una misa para resar por su alma hoy a las 20:00 en la parroquia de San Jaime (Palma).
