Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares

Jaun Ribas Cantero.

Jaun Ribas Cantero. / DM

Redacción Mallorca

Palma

Este fin de semana ha fallecido Juan Ribas Cantero, ex decano de Colegio de Ingenireros de Balears. La Junta de Gobierno, en nombre de toda la Corporación (Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos Industriales y Graduados en la rama de la ingeniería industrial) , transmite su más sentido pésame a sus familiares y allegados en estos momentos difíciles, y expresa su profundo agradecimiento por la dedicación y el compromiso ejemplar de Ribas a lo largo de su trayectoria.

«Juan Ribas Cantero ha sido un pilar fundamental de nuestra institución, a la que dedicó más de seis décadas de su vida. Miembro de esta Corporación desde 1963, desempeñó con excelencia diversos e importantes cargos, dejando una huella imborrable», expresan desde el Colegio.

«La pérdida de Ribas representa un vacío irreparable para nuestra Corporación. Su visión, liderazgo y calidad humana serán recordados por todos los que tuvimos el privilegio de trabajar a su lado», añaden. Se celebrará una misa para resar por su alma hoy a las 20:00 en la parroquia de San Jaime (Palma).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  3. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  4. Paco Garrido, el pirata del alquiler turístico ilegal en Mallorca, tiene abiertos expedientes sancionadores en 21 viviendas
  5. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  6. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  7. Una pareja a la que el Gobierno adeuda el alquiler: 'No llegamos a final de mes, pero mi inquilina vive como una reina
  8. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos

La Fundació Turisme de Mallorca renueva la certificación de la ONU

La Fundació Turisme de Mallorca renueva la certificación de la ONU

Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares

Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares

Juzgan a seis acusados de realizar vídeos yihadistas ambientados en Palma con millones de visitas

Juzgan a seis acusados de realizar vídeos yihadistas ambientados en Palma con millones de visitas

Los becarios que defienden a Baleares en Europa

Los becarios que defienden a Baleares en Europa

La amabilidad y la rapidez, lo que más valoran los usuarios del 061 en Baleares

La amabilidad y la rapidez, lo que más valoran los usuarios del 061 en Baleares

Entender la enfermedad más allá de las consultas de Son Espases: «Lo importante es que los pacientes pierdan el miedo al tratamiento»

Entender la enfermedad más allá de las consultas de Son Espases: «Lo importante es que los pacientes pierdan el miedo al tratamiento»

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El elevado nivel de fraude marca los alquileres temporales en Mallorca

El elevado nivel de fraude marca los alquileres temporales en Mallorca
Tracking Pixel Contents