Un estudio de la UIB revela que los embalses de Mallorca pierden cada año un 10% de su agua por evaporación

Los dos embalses de Mallorca, Cúber y Gorg Blau, pierden cada año, por evaporación, alrededor del 10% de su capacidad. Esta conclusión se extrae de un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB), la Universidad de La Rioja y el Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), que pone cifras a la evaporación del agua almacenada en los embalses.

El estudio —publicado en la revista científica Earth’s Future— ha analizado datos de más de 360 embalses que concentran casi todo el volumen de almacenamiento en España. Los resultados revelan que la evaporación ha ido aumentando de forma constante desde 1961 hasta 2018, a un ritmo de 28 millones de metros cúbicos más cada año, lo que supone una pérdida total de 114.000 millones de metros cúbicos en el periodo analizado.

Uno de los autores del estudio, el catedrático Cels García, explica que las pérdidas de agua por evaporación suponen para Baleares un hectómetro cúbico cada año, o lo que es lo mismo, el equivalente al consumo de municipios como Ses Salines, Sóller o Artà

García detalla que se ha tenido en cuenta para el estudio que “los embalses nunca están al 100%, siempre al 50 o 60%". Además, recuerda que el 80% del agua de los embalses se destina al regadío, lo que demuestra su importancia para la agricultura.

Por su parte, Enrique Morón, otro de los autores, señala que cuando se almacena agua en un embalse “se pierde una parte por evaporación”, y que ese 10% que se evapora equivale aproximadamente a la mitad del consumo urbano de agua en pueblos y ciudades.

Aunque la evaporación forma parte del ciclo natural del agua, los investigadores subrayan que debe tenerse en cuenta esta pérdida cuando se almacena agua con fines económicos, ya sea para regadío o para generación eléctrica y que esa perdida de agua tiene un impacto económico de unos 800 millones de euros anuales para todo el país.

El estudio también señala que la construcción de nuevos embalses ha aumentado las reservas de agua, pero ha incrementado aún más la superficie expuesta a la evaporación. Según los investigadores, este efecto ha tenido un impacto 22 veces mayor que el aumento de las temperaturas asociado al cambio climático.

Celso García advierte que las proyecciones futuras indican que a finales de este siglo "la evaporación podría aumentar un 35% respecto a las últimas décadas, especialmente en escenarios con altas emisiones de gases de efecto invernadero”.

Los investigadores proponen estudiar la creación de una tasa o impuesto para compensar las pérdidas de agua por evaporación en los embalses.

Importancia de los embalses

Aunque las cifras puedan parecer alarmantes, hay que tener en cuenta que el consumo de agua de estos dos embalses representa solo entre el 8 y el 9% del total de Palma. El resto del suministro procede de acuíferos y de las plantas desaladoras.

Otro dato relevante que destaca el estudio es el nivel de estrés hídrico en Baleares, que se sitúa entre el 50 y el 60%. Esta cifra contempla el uso de toda el agua —la embalsada, la subterránea y la desalada—, y considera el consumo de residentes, turistas y sectores como la agricultura o la industria. García alerta de que, sin el uso de agua desalada, el archipiélago alcanzaría niveles de estrés hídrico superiores al 80.