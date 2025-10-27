Eliminados 2.300 anuncios turísticos de Airbnb en Mallorca que no tenían licencia

El Consell de Mallorca ha certificado la eliminación de unos 2.300 anuncios de la plataforma Airbnb sin número de registro turístico, como resultado de la segunda fase del acuerdo de colaboración firmado entre la institución insular y la empresa tecnológica para combatir los alquileres turísticos ilegales en la isla.

Según ha informado el departamento de Turismo del Consell, se trata de los primeros resultados de esta nueva etapa de cooperación con Airbnb, que está suponiendo la retirada progresiva de miles de publicaciones irregulares.

El acuerdo, presentado el mes pasado en Ibiza, contempla que Airbnb desactive cualquier anuncio que no incluya el número de registro obligatorio otorgado por el Consell.

De este modo, la compañía cumple el compromiso adquirido con la institución mallorquina, llevando a cabo una acción "sin precedentes" para garantizar que la oferta turística en línea se ajuste a la legalidad y sea compatible con la protección del territorio y la calidad de vida de los residentes.

El conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, ha mostrado su satisfacción por estos avances y ha reiterado el compromiso del Consell en la lucha contra la oferta ilegal.

“Este es el paso definitivo para erradicarla, no habrá tregua. Este acuerdo con Airbnb ya da sus frutos y demuestra que la colaboración público-privada es el camino para proteger nuestro modelo turístico, garantizar el cumplimiento de la normativa y fortalecer la calidad de vida de los mallorquines”, ha afirmado.

Rodríguez ha añadido que la eliminación de los anuncios sin licencia es una "acción contundente" que refuerza el objetivo de fomentar la convivencia en la isla, en beneficio de la comunidad local y de todos los usuarios de la plataforma.