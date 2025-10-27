Denuncian una agresión a una madre y su hijo autista en un supermercado de Marratxí

La asociación Ningún Niño Sin Terapia Autismo Mallorca ha denunciado una agresión que sufrieron una madre y su hijo de cinco años con autismo en un supermercado de Marratxí el pasado sábado.

En un comunicado, han explicado que una pareja increpó e insultó a la madre acusándola falsamente de haberse colado en la cola del supermercado.

A la salida del establecimiento -siempre según la asociación- los presuntos agresores continuaron insultándolos y se burlaron de su discapacidad. La supuesta agresora tiró del pelo a la madre, la golpeó y la tiró al suelo, momento en el que el niño salió corriendo.

La asociación ha señalado que un hombre logró coger al niño y que el cajero del supermercado intervino para separar a la presunta agresora, que estaba golpeando a la madre.

El hombre que cogió al niño llamó también a la Policía Local, que se personó en el lugar. La mujer, posteriormente, ha denunciado los hechos a la Guardia Civil.

Desde Autismo Mallorca han agradecido al personal del supermercado y a las personas que ayudaron a la madre y al niño y han condenado "firmemente" este acto de violencia.

También han hecho un llamamiento público a cualquier persona que haya presenciado los hechos para que se ponga en contacto con la asociación ya que, han sostenido, este caso se llevará a juicio.

"No podemos permitir que las familias con hijos con autismo sean agredidas, juzgadas o humilladas por la incomprensión o la intolerancia, exigimos respeto, empatía y justicia", han concluido en el comunicado.