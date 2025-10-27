Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncian una agresión a una madre y su hijo autista en un supermercado de Marratxí

Un agente de la Policía Local de Marratxí, en una foto de archivo.

Un agente de la Policía Local de Marratxí, en una foto de archivo.

EP

La asociación Ningún Niño Sin Terapia Autismo Mallorca ha denunciado una agresión que sufrieron una madre y su hijo de cinco años con autismo en un supermercado de Marratxí el pasado sábado.

En un comunicado, han explicado que una pareja increpó e insultó a la madre acusándola falsamente de haberse colado en la cola del supermercado.

A la salida del establecimiento -siempre según la asociación- los presuntos agresores continuaron insultándolos y se burlaron de su discapacidad. La supuesta agresora tiró del pelo a la madre, la golpeó y la tiró al suelo, momento en el que el niño salió corriendo.

La asociación ha señalado que un hombre logró coger al niño y que el cajero del supermercado intervino para separar a la presunta agresora, que estaba golpeando a la madre.

El hombre que cogió al niño llamó también a la Policía Local, que se personó en el lugar. La mujer, posteriormente, ha denunciado los hechos a la Guardia Civil.

Desde Autismo Mallorca han agradecido al personal del supermercado y a las personas que ayudaron a la madre y al niño y han condenado "firmemente" este acto de violencia.

También han hecho un llamamiento público a cualquier persona que haya presenciado los hechos para que se ponga en contacto con la asociación ya que, han sostenido, este caso se llevará a juicio.

"No podemos permitir que las familias con hijos con autismo sean agredidas, juzgadas o humilladas por la incomprensión o la intolerancia, exigimos respeto, empatía y justicia", han concluido en el comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
  2. La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
  3. Denuncian un caso de discriminación lingüística en una conocida tienda de muebles de Palma: 'No eres catalana, eres española. ¿Qué pone en tu DNI?
  4. Un dron obliga a cerrar el tráfico en el aeropuerto de Palma durante 35 minutos
  5. Baleares será una de las autonomías con mayor impacto del nuevo control de la jornada laboral
  6. Cierre de comercios en Mallorca: por qué en Capdepera casi no quedan tiendas
  7. Juan Miguel Ferrer, líder de los restauradores de Mallorca: 'Prohens tiene que ser la Ayuso mediterránea y quitarse los complejos
  8. Alerta por lluvias en Mallorca: consulta aquí el radar en tiempo real

El PSIB acusa a Prohens de querer "tapar su mala gestión" con la polémica sobre Frontex

El PSIB acusa a Prohens de querer "tapar su mala gestión" con la polémica sobre Frontex

Calvo afirma que la migración que sufre Baleares debe atacarse en su origen

Calvo afirma que la migración que sufre Baleares debe atacarse en su origen

Denuncian una agresión a una madre y su hijo autista en un supermercado de Marratxí

Denuncian una agresión a una madre y su hijo autista en un supermercado de Marratxí

El elevado nivel de fraude marca los alquileres temporales en Mallorca

El elevado nivel de fraude marca los alquileres temporales en Mallorca

Éxito de participación en las visitas al nuevo buque insignia de la Guardia Civil atracado en Palma, el Duque de Ahumada

Éxito de participación en las visitas al nuevo buque insignia de la Guardia Civil atracado en Palma, el Duque de Ahumada

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

La Fundació Turisme de Mallorca renueva la certificación de la ONU

La Fundació Turisme de Mallorca renueva la certificación de la ONU

Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares

Fallece Juan Ribas Cantero, ex decano del Colegio de Ingenieros de Baleares
Tracking Pixel Contents