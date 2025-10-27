El Consell de Mallorca anula por segunda vez la concesión de plazas turísticas de alquiler

Casi dos meses después de que fallara, por segunda vez, el proceso para solicitar las 654 plazas de alquiler turístico puestas a la venta por el Consell de Mallorca a través de la bolsa temporal de plazas, la institución insular invalida el procedimiento. Así se lo está notificando este lunes a los interesados que trataron de hacerse con las plazas en la primera convocatoria que se puso en marcha a inicios de septiembre y que resultó un fracaso por la caída del sistema.

Ya se sabía que a la institución insular no le quedaba más que anular otra vez el proceso –primero se canceló el día 1 de septiembre y se volvió a convocar para el día 2– . Se había establecido en el procedimiento que el orden de registro de entrada de las solicitudes marcaría el orden de adjudicación y por la caída del sistema informático y los fallos a la hora de adjuntar la documentación se vulneró el principio de igualdad entre los interesados. No ha sido hasta hoy que se está informando oficialmente a los solicitantes.

A consultas de este diario, desde el departamento de Turismo que dirige el conseller José Marcial Rodríguez se ha venido indicando que hasta que se pudiera garantizar "que los sistemas informáticos no volvieran a fallar" no se iba a tomar ninguna decisión sobre la invalidación de este procedimiento. En la resolución enviada a los interesados se les informa de que la Junta Rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) pondrá en marcha por tercera vez el proceso.

Ánimos caldeados

Los ánimos en el sector del alquiler vacacional están caldeados "por el fracaso estrepitoso y la mala gestión" vistos los continuos fallos en la convocatoria pública puesta en marcha por el conseller. También desde la oposición le han llovido críticas al popular, pues también se tuvo que repetir en septiembre (estaba prevista para julio) la convocatoria para solicitar la compra de las 500 plazas para hoteles en edificios catalogados o declarados bien de interés cultural (BIC) por otro error informático.

Así las cosas, en la resolución firmada por Rodríguez el viernes pasado, 24 de octubre, el CBAT declara "la imposibilidad de resolver la convocatoria pública de plazas turísticas" para viviendas turísticas derivada de la bolsa temporal de septiembre, que es la primera convocada (las siguientes están previstas para enero y mayo).

Cadena de infortunios

Se repasa cómo se han sucedido los infortunios en torno al procedimiento. Primero el 1 de septiembre a las 8:45 horas la dirección insular de Informática advirtió que el sistema de identificación telemática Cl@ve se cayó a nivel general, lo que provocó que no se pudiera garantizar la igualdad de condiciones de todos los solicitantes para acceder a la plataforma del CBAT. Por tanto, se pospuso hasta el día siguiente, día 2, a las 9 de la mañana, sin que constara que el día 1 se registraran solicitudes de plazas.

El día 2 empezó el trámite "sin inconveniente", pero en los primeros minutos se empezaron a recibir llamadas telefónicas con quejas sobre la imposibilidad de poder hacer el registro documental. El sistema se cayó y hasta "pasadas las 9:40 no se empezaron a recibir nuevos registros de solicitudes".

Diputación de Albacete

Ante esta situación se solicitó a la Diputación de Albacete, propietaria y gestora del programa que utiliza el Consell de Mallorca, que emitiera un informe, y así lo hizo con fecha del 17 de septiembre, en el que consta que debido a la alta demanda de solicitudes colapsó el sistema.

Una vez verificada esta circunstancia, el Consell dicta que se repita el trámite ante la posible vulneración del principio de igualdad entre los solicitantes. Así se lo ha notificado a los solicitantes y se les informa que pueden interponer recursos.

El malestar en el sector del alquiler turístico es patente, ya se ha venido señalando que iban a presentar recursos, tanto los que sí lograron registrar su petición de plazas y ahora se anula como los que se sienten perjudicados por el retraso que está sufriendo esto proceso,