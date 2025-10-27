Calvo afirma que la migración que sufre Baleares debe atacarse en su origen

La secretaria de Estado de Seguridad, la mallorquina Aina Calvo, ha abogado esta mañana en Palma la necesidad atajar en los países de origen el grave problema de migración que está padeciendo Baleares. La política ha realizado esta mañana una visita al buque oceanográfico “Duque de Ahumada”, que pertenece a la Guardia Civil y que estos días está amarado en la estación marítima de Portopi, en Palma.

Calvo se ha felicitado por los buenos resultados, a nivel nacional, que está obteniendo la lucha contra los flujos migratorios que está sufriendo el país, ya que este año el número de personas que han llegado a las costas de manera ilegal ha sufrido un descenso del 40 por ciento. Este descenso, sin embargo, no afecta a Baleares, ya que el número de pateras que han llegado durante este año se ha disparado con respecto a meses anteriores.

La secretaria de Estado quiso destacar la visita que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca, realizó la semana pasada a Argelia para analizar el problema migratorio. Calvo adelantó que este primer encuentro con las autoridades argelinas logrará en los próximos meses “resultados esperanzadores”, convencida por tanto que se actuará de una manera más efectiva contra el fenómeno migratorio que está sufriendo Baleares. En este sentido, reiteró la “predisposición” que han mostrado las autoridades argelinas para tratar este asunto tan grave.

Sobre las futuras actuaciones para atacar esta migración irregular, la secretaria de Estado insistió en que “el flujo migratorio es constante, es intenso y por eso seguimos desplegando nuestras capacidad para ir mejorando cada vez y para tener mayor capacidad de acción”. Un trabajo que, sobre todo, debe centrarse en el origen del problema, es decir, especialmente en Argelia que es de donde zarpan la mayoría de pateras que llegan a las costas de Baleares. Esta tarea en origen le corresponde a Frontex, que según Calvo, ya está trabajando para controlar estos flujos migratorios. “Hemos comprobado que lo más importante es tratar de evitar que las embarcaciones lleguen a nuestro país”.

Sobre este nuevo enfoque para atacar el problema migratorio, la secretaria de Estado reiteró que, no solo España, sino también otros países europeos “también están valorando esa necesidad de reenfocar esos despliegues en origen porque creemos que ahí sería una tarea mucho más útil, que nos permitiría atacar de raíz el problema”. Aina Calvo abogó también por una cooperación policial a nivel internacional, incluyendo una mejora de las relaciones con las autoridades argelina.

A la secretaria de Estado se le preguntó sobre la petición que ha realizado este fin de semana la presidenta Prohens, en el sentido de que Argelina reclame la devolución de los 300 menores migrantes que están acogidos en este momento en Baleares. Calvo no quiso entrar en polémicas con el Govern balear, pero aclaró que las reclamaciones de estos menores es una decisión que adoptan las autoridades de Argelina, por lo que el Gobierno no puede intervenir. También señaló que habría que preguntar a los gobernantes argelinos qué tienen de especial los siete menores que han sido reclamados para regresar a su país para reunirse de nuevo con sus familias. “Cada estado es soberano”, recordó la secretaria de Estado.