Los becarios que defienden a Baleares en Europa

En el corazón de Bruselas, muy cerca de la Comisión y del Parlamento Europeo, una pequeña oficina con acento mallorquín mantiene abierta la conexión entre las instituciones comunitarias y Balears. Se trata de la Oficina de las Islas Baleares en Bruselas, un espacio de representación que defiende los intereses del archipiélago ante la Unión Europea. Allí, entre documentos legislativos, reuniones y dictámenes, cuatro jóvenes becarios viven una experiencia que va mucho más allá de unas prácticas: es, en sus palabras, una forma de entender cómo se construye Europa desde dentro.

«La oficina representa los intereses de Baleares ante las instituciones europeas», explican desde la Oficina. «Por ejemplo, este año nos hemos centrado mucho en el turismo, porque se ha presentado en el Comité de las Regiones un dictamen sobre turismo sostenible. Y lo segundo que defendemos muchísimo es la insularidad», resumen.

En un contexto en el que las políticas de cohesión buscan equilibrar el desarrollo entre todas las regiones europeas, el caso balear tiene sus particularidades. «No es lo mismo si eres Madrid o si eres las Baleares -añaden-. Nosotros tenemos esta cuestión geográfica que defendemos y trabajamos mucho».

Además de representar los intereses del archipiélago, la Oficina realiza de cerca un seguimiento de la legislación europea. «Todo lo que dicta Bruselas tiene un impacto directo en las regulaciones locales», explican. Por eso elaboran informes sobre las normativas europeas y los remiten a las diferentes direcciones generales del Govern, «para que puedan cumplir con la normativa que dicta Bruselas».

Así es la Oficina de les Illes Balears en Bruselas desde dentro / CAIB

Aprender Europa desde dentro

Los cuatro becarios llegaron a Bruselas tras un proceso selectivo exigente y un mes de formación en Mallorca, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de las conselleries y los temas prioritarios del Govern. Desde allí partieron hacia la capital europea, cada uno con un perfil distinto pero con un objetivo común: formarse en el corazón de la Unión.

Paula Amer estudió Ciencias Ambientales y Biología, y más tarde cursó un máster en Ciencia y Tecnología Química. Su trabajo de fin de máster versó sobre el nuevo reglamento europeo de materiales críticos. «Estudié en Barcelona, pero tuve la posibilidad de hacer un Erasmus y a raíz de eso siempre me dio curiosidad pasar una temporada fuera», cuenta esta joven de 26 años. Esa curiosidad la llevó hasta Bruselas, donde ahora lleva los temas de defensa y seguridad, educación, cultura y juventud, además de seguir de cerca el trabajo del Comité de las Regiones.

«Los temas nos los repartimos bastante y nos ayudamos en todo», comenta Amer. «Antes de venir a Bruselas hicimos un mes de formación en Mallorca, yendo a cada conselleria para ver con los directores generales qué es lo que más importa dentro de cada dirección», añade.

Paula Amer, en el Parlamento Europeo. / DM

Amalia Amengual, por su parte, llegó a Bruselas también con 26 años tras estudiar Derecho y especializarse en Derecho de la Unión Europea. Su trayectoria profesional había pasado por grandes empresas en Madrid, pero pronto descubrió que su vocación era otra. «Llegué a la conclusión de que soy una persona con vocación pública», reconoce. «Dentro de esa vocación también me llamaba la atención todo lo relacionado con la internacionalización y la globalización. Surgió esta beca, me pareció una buena oportunidad, y lo está siendo. Se lo recomiendo a todo el mundo», explica la joven.

Amengual lleva los temas de empresa, competitividad e innovación, además de tocar asuntos de investigación, energía o digitalización. «Es una cosa muy interesante, pero muy agotadora, porque se puede innovar en todos los sectores», dice. Reconoce, además, que no todos los temas son iguales: «Ahora mismo hablamos de inteligencia artificial, pero hay como quince campos distintos dentro de la digitalización. Es cuando realmente dices: ‘Ostras, la cosa se complica’».

Amalia Amengual, en el Parlamento Europeo. / DM

Aun así, valora la riqueza del entorno europeo: «Lo bueno que tiene la Unión, y en particular Bruselas, es que hay muchísima información oficial. Las instituciones hacen una labor muy activa contra la desinformación y te proporcionan información de calidad, incluso con plataformas de e-learning». Para ella, es un trabajo «superdinámico», donde «puedes tener quince eventos en un solo día» y conocer realidades muy distintas. «Ves los problemas que tienen otras regiones y aprendes muchísimo. Al principio da un poco de vértigo, pero luego dices: ‘Wow, he aprendido un montón’», resume.

Una experiencia profesional y personal

Toni Bernat aterrizó en Bruselas tras estudiar Sociología. Una vez terminada su formación en Barcelona, se especializó en análisis de datos y sociología aplicada en el CIS, y completó un máster en política internacional en Madrid. «Cuando acabé de estudiar quise aprovechar esta oportunidad de venir a Bruselas, que era algo que me hacía mucha ilusión», explica. Quería «poder salir de España y tener experiencia en Europa».

Ahora vive en Bruselas con su pareja -en una casa que encontró gracias a la recomendación de un antiguo becario- y se encarga de los temas de agricultura y pesca, además de asuntos sociales, ocupación, migración, vivienda, salud pública y seguridad alimentaria.

«Lo que más trabajo nos da ahora es la agricultura y la nueva PAC», comenta, en referencia a la Política Agraria Común, una de las áreas con mayor peso en el presupuesto europeo.

Toni Bernt, en Bruselas. / DM

El cuarto miembro del equipo, Josep Oliver, combina su perfil de periodista y experto en relaciones internacionales con una clara vocación medioambiental. Estudió un doble grado en Periodismo y Relaciones Internacionales, y un máster en Política y Regulación Medioambiental. «Ya vivía en Bruselas desde hacía un año y medio, porque vine a hacer prácticas en el Consejo de la Unión Europea», recuerda. Oliver ya contaba con experiencia laboral en la capital europea: «Trabajaba en comunicación interna y en el plan de sostenibilidad del Consejo. Supe que existía esta beca y la primera vez no lo conseguí, pero la segunda vez ya pude entrar».

Oliver trata los temas de transporte, medio ambiente y energía, además de colaborar en la comunicación de la oficina. «Desde aquí hacemos divulgación para redes, para que la gente pueda estar al tanto de lo que se cuece a escala europea», explica. También se encarga, junto a sus compañeros, de los informes mensuales que se envían a las direcciones generales del Govern. «Controlamos todo lo relacionado con estos ámbitos, elaboramos resúmenes y asistimos a reuniones de alto nivel, tanto en la Representación Permanente de España como en los grupos de interés con diputados o comisarios», detalla.

En el plano personal, el joven comparte piso con dos becarias de la Oficina de la Comunidad Valenciana. «Casi todas las comunidades autónomas tienen oficinas con becarios como nosotros», dice, y añade: «Eso nos permite estar en un círculo social de becarios aquí en Bruselas».

Josep Oliver, miembro de la Oficina de les Illes Balears en Bruselas. / DM

Una mirada balear a la Europa cotidiana

Su trabajo en Bruselas tiene una misión clara: mantener un hilo directo entre las instituciones europeas y Balears. Desde la oficina, los becarios elaboran informes sobre las principales novedades legislativas, asisten a reuniones y participan en grupos de trabajo junto a otras delegaciones. Como explica Oliver, «somos sus intermediarios entre la escala europea y la escala local», una función que, en sus palabras, les permite trasladar al Govern la actualidad comunitaria y las prioridades que se debaten en la capital europea.

Pese al esfuerzo y la exigencia del trabajo, los cuatro coinciden en el valor de la experiencia. «Se lo recomiendo a todo el mundo», afirman con seguridad, convencidos de que esta etapa en Bruselas les ha permitido comprender cómo se construye la política europea y su repercusión en las decisiones que se toman en las islas.