El auge de la ketamina en Baleares: crece un 300% y se consolida como una de las drogas más habituales en las islas

El consumo de ketamina se ha disparado en Baleares en los últimos años. El laboratorio de toxicología de Son Espases, centro de referencia nacional en detección de drogas y nuevas sustancias, ha constatado un aumento sin precedentes del consumo: si en 2023 se registraron 99 resultados positivos, en 2024 la cifra ascendió a 400, lo que supone un incremento del 308%. El número de pacientes identificados también se ha multiplicado por más de dos, pasando de 80 a más de 200.

«Hasta 2021 las detecciones eran testimoniales, pero ahora la ketamina ha venido para quedarse», explica Bernardí Barceló, responsable del laboratorio de toxicología de Son Espases. El especialista advierte que el consumo ya no se concentra solo en los meses de verano, sino que se ha extendido a lo largo de todo el año, un patrón que antes solo se veía con drogas más clásicas como la cocaína.

El doctor Bernardí Barceló en el laboratorio de Toxicología Clínica de Son Espases, referente a nivel nacional. / HUSE

El perfil del consumidor es mayoritariamente masculino (dos de cada tres) y joven: el 80% tiene entre 18 y 40 años. Sin embargo, los datos del laboratorio apuntan a un creciente consumo entre los mayores de 40, lo que indica que algunos casos se están cronificando. «Estamos pendientes de ver si en 2025 baja la edad de inicio y empieza a afectar también a adolescentes, como ya ocurre en otros países europeos», añade Barceló.

Laboratorios caseros

En muchos casos, los consumidores ni siquiera saben qué están tomando. La ketamina se vende a menudo como «cocaína rosa o tusi», una mezcla de MDMA (éxtasis) y ketamina elaborada de forma clandestina. «Estas sustancias se preparan sin control, en laboratorios caseros, donde cada persona que las fabrica [a los que en el argot se les llama ‘cocineros’] utiliza su propia mezcla. Eso supone un grave riesgo sanitario», advierte Barceló.

En el 78% de las muestras positivas se encontraron varias sustancias a la vez, con una media de tres por paciente. En algunos casos, los análisis revelan hasta cinco o seis drogas distintas. La combinación más frecuente incluye ketamina, cocaína, cannabis y éxtasis. Solo en un 12% de los casos la ketamina se detectó como única sustancia, lo que confirma su uso adictivo y prolongado, explica Barceló.

La ketamina es un fármaco anestésico de uso hospitalario que también se emplea, bajo control médico, como antidepresivo en pacientes con depresión resistente. Sin embargo, su bajo precio, la facilidad para conseguirla y la falsa percepción de que es menos peligrosa que otras drogas han impulsado su consumo recreativo. «Se ha normalizado, y eso la hace especialmente preocupante», subraya el experto.

Las secuelas: problemas de memoria, daños urinarios y hepáticos

En dosis elevadas, la ketamina puede provocar alucinaciones y episodios de desconexión con la realidad que a veces acaban en accidentes y traumatismos. Su consumo prolongado, además, está dejando secuelas cada vez más visibles: problemas de memoria, daños urinarios y hepáticos, y dolores abdominales recurrentes que a menudo se confunden con otras patologías.

En dosis altas puede provocar un estado de disociación (conocido como 'K-hole'), en el que el usuario siente que se separa de su cuerpo y de la realidad. Estos episodios pueden derivar en accidentes y traumatismos graves. «Algunos pacientes llegan a urgencias tras haber sufrido caídas por intentar volar o lanzarse desde alturas durante esos brotes psicodélicos», señala Barceló.

El consumo crónico, por su parte, está mostrando efectos cada vez más preocupantes. Los especialistas detectan problemas cognitivos, pérdida de memoria, trastornos urinarios severos e incluso lesiones hepáticas y biliares que pueden derivar en daños permanentes. «Muchos pacientes acuden a urgencias con dolores abdominales o síntomas urinarios sin causa aparente. Si no se sospecha de ketamina, el diagnóstico llega tarde», advierte.

Una referencia nacional

El laboratorio de toxicología de Son Espases es referencia a nivel nacional, analiza muestras de todos los hospitales públicos de las islas y colabora con las unidades de conductas adictivas para monitorizar el consumo de drogas. Su trabajo permite detectar nuevas tendencias y alertar al sistema sanitario antes de que se generalicen. «Somos un poco el faro que permite saber qué está circulando en Baleares», resume Barceló: «Afortunadamente no hemos detectado un consumo significativo de fentanilo, pero sí vemos cómo la ketamina se ha consolidado entre las drogas más habituales».

El especialista insiste en la necesidad de reforzar la formación del personal sanitario para reconocer a tiempo los síntomas asociados a esta sustancia y mejorar el diagnóstico precoz. «El objetivo ahora es seguir ampliando los cribados y desarrollar biomarcadores que nos permitan detectar los efectos crónicos antes de que sean irreversibles», concluye.