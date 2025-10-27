La amabilidad y la rapidez, lo que más valoran los usuarios del 061 en Baleares

El servicio de urgencias sanitarias 061 de Baleares saca buena nota entre los usuarios. Las encuestas de satisfacción realizadas entre enero de 2024 y septiembre de 2025 muestran que la mayoría de ciudadanos puntúa el servicio por encima del nueve sobre diez, especialmente por la amabilidad y la profesionalidad del personal y por la rapidez con la que se atienden las llamadas.

El informe, elaborado por la empresa RateNow a partir de casi 3.000 respuestas, refleja que el trato humano es el punto fuerte del servicio. La atención telefónica obtiene un 4,8 sobre 5 en claridad y un 4,7 en amabilidad, mientras que la actuación de los equipos sanitarios alcanza puntuaciones similares. La rapidez de respuesta, otro de los aspectos más valorados, ronda el 4,6.

Los resultados son homogéneos en todo el archipiélago, con Mallorca y Formentera a la cabeza, seguidas de Ibiza y Menorca. Los usuarios destacan el trato recibido por los profesionales que acuden a los avisos, así como la sensación de seguridad durante la atención y el traslado.

Desde el 061 señalan que el objetivo no es conformarse con las cifras, sino detectar qué puede mejorarse. El servicio asegura que mantendrá la formación continua de su personal y revisará los procedimientos de atención para agilizar la respuesta en las emergencias.

El director médico del SAMU061, Txema Álvarez, señala que "estos resultados reafirman la excelencia del SAMU061 y el compromiso de todo el equipo con una atención sanitaria de urgencias cercana, profesional y de máxima calidad".

En el servicio recuerdan que la evaluación de la opinión y el grado de satisfacción de los usuarios "constituye un factor crítico para la mejora continua y la adaptación a las necesidades reales de la ciudadanía". Destacan además que el objetivo del servicio es "mantener una atención sanitaria urgente de calidad, basada en la profesionalidad, la seguridad y la empatía hacia los pacientes y sus familias".