Vox: «La distorsión de la inmigración no la provocan los magrebíes, sino los alemanes»

De acuerdo, Juan García-Gallardo fue vicepresidente de la Junta de Castilla o León por Vox, protagonista de sonados escándalos aunque sin llegar a la gravedad de Gabriel Le Senne, procesado y protegido por el Govern. El PP patrocina el pintarrajeado de la escultura dedicada a Aurora Picornell en el Molinar, dado que avala con sus 26 votos al president del Parlament que hizo exactamente lo mismo. Los populares deberían convocar una Jornada de Desecración de Aurora Picornell, donde se la infamara con asistencia y condecoraciones de las primeras autoridades. El Consolat puede montar los fastos después de pedir perdón a Cataluña en nombre de Balears, por haber bombardeado Barcelona con aviones fascistas hace noventa años, causando cinco mil muertos sin distinción de civiles y militares.

No se me despisten, sigamos con García-Gallardo. El abogado burgalés, que hace tres años alcanzaba su cénit vicepresidencial con Vox, viene de efectuar un análisis demográfico revolucionario. «La comunidad española que mas inmigración tiene no son Canarias, son las Islas Baleares. Y no son solo argelinos o marroquíes que vienen en patera. ¿Por qué no hablamos de eso? Oye, que para mucha gente igual la mayor distorsión provocada por la inmigración no la provocan los magrebíes, la provocan los alemanes, los suecos, los rusos, los que llevan mucho tiempo generando por ejemplo un problema de vivienda en Palma de Mallorca y en otras localidades».

La intervención de García-Gallardo ha sido seguida por centenares de miles de personas en todo el mundo. Siento comunicarles que la mitad de los mallorquines coinciden con el diagnóstico, y la otra mitad introduce de propina a los inmigrantes irracionales. El propio Pedro Sánchez participa de la opinión de quien fuera alto cargo de Vox, por algo suplica en Bruselas que se limiten las ventas de segundas residencias a extranjeros, por muy europeos que sean. A los depredadores les dará un soponcio, con los pisos a medio vender.

García-Gallardo ha acabado fuera de Vox como la ínclita Manuela Cañadas, aunque la diputada balear todavía no se ha enterado. Comparen el mensaje del castellano o leonés que acusa a los europeos de «la imposición de otra identidad» en Mallorca, con la diputada insular de su formación predicando que «los mallorquines no podemos pretender querer ir a las playas en julio y en agosto tranquilamente como hace años». Si logran sobrevivir a su sintaxis enmarañada, detectarán a una antiespañola de pro, que ni siquiera sabe lo que dice. Siempre nos toca lo peor de cada partido, PP/Vox, Podemos y no olvidemos al PSOE. El diputado socialista Llorenç Pou ha protagonizado esta semana la escena más vergonzosa de la legislatura, al promover un voto ¡en contra! de la subida de la ecotasa propuesta por Més y de rango testimonial. Son los efectos secundarios de enamorarse de los hoteleros.

Frente a la claridad de Vox sobre la situación en Balears y a los titubeos de Sánchez, la presidenta de esa tierra fantástica se remite a que «los precios de venta y alquiler de la vivienda no son los que querría el Govern». Es exactamente igual a lo que diría Armengol, y eso que Marga Prohens se ha tomado 2025 como un año de reflexión sobre la crisis habitacional. Hasta la fecha, se ha tomado ya más de cien días libres, en cuanto que no figura ningún acto en su agenda oficial. Y cabe recordar que en muchas jornadas, el ejercicio presidencial se ha limitado a un solo acto sin intervención alguna, como la asistencia a un concierto. Es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.

Hablando de los mallorquines que viven de los extranjeros, estoy un poco fatigado de escuchar a lumbreras del sacrosanto sector turístico sosteniendo que en invierno también hay atascos, como si el dato les exculpara. Vayamos con las dos verdades indisolubles de estos magnates sofistas:

1) Toda la economía mallorquina oscila alrededor del turismo.

2) La economía mallorquina provoca atascos.

Ergo, el turismo provoca atascos. Hasta un hotelero está capacitado para entenderlo, con cierto esfuerzo.

Recuerden dónde leyeron el pasado domingo que «un ayuntamiento serio no obligaría a sus ciudadanos a pagar obligatoriamente con tarjeta de crédito en un parking bajo control municipal». Al día siguiente se caía Amazon con todo el equipo, y los datáfonos dejaban de funcionar. Ojalá ocurra con más frecuencia, y los ladrones tengan que contratar a seres humanos y utilizar dinero para sus exacciones. En la imagen que hoy nos ilustra, captada la semana pasada, se demuestra que en la esquina de las calles Femenies y Bover de Palma se halla el único lugar de la ciudad donde disfrutar en calma de un sillón reclinable, después de colgar el sombrero en el perchero. Ni lo intente en el casco antiguo, será arrollado por los vándalos que solo denuncia Vox.

Reflexión dominical individualista: «Al genio lo distinguirías en cualquier multitud».