Un simulador de IA con raíces mallorquinas que revoluciona las entrevistas de la industria farmacéutica

En el dinámico y altamente competitivo mundo de la industria farmacéutica, una sola conversación puede ser el punto de inflexión en una carrera profesional. Ya sea una entrevista decisiva, una negociación salarial o una difícil evaluación de rendimiento, el éxito no solo radica en el conocimiento científico, sino en la habilidad para comunicar el propio valor. Es aquí donde Pharma New Talent, la consultora con raíces en Mallorca y sede en Barcelona, ha detectado un vacío y lo ha cubierto con la Inteligencia Artificial (IA).

La firma acaba de lanzar FeedbackLab, un simulador pionero diseñado para entrenar las conversaciones más críticas del sector con un nivel de realismo total. La propuesta es tan «audaz como específica»: permitir a los profesionales practicar interacciones cruciales con un clon digital de Enric Miquel, headhunter y fundador de la consultora. Miquel no es un entrevistador cualquiera; a lo largo de los últimos años ha conducido más de 2.500 entrevistas reales en el sector farmacéutico, una experiencia que ahora se ha destilado en el motor de su réplica digital.

La idea de FeedbackLab nació de una frustración recurrente, tal como explica su creador, farmacéutico de formación: «Durante años vi a candidatos perder oportunidades no por falta de talento, sino por no saber contarlo. No sabían estructurar su storytelling o enfrentaban con ansiedad una negociación salarial. FeedbackLab nace para cambiar eso. Ahora cualquiera puede practicar esa entrevista crítica antes de enfrentarse a ella en la vida real, en un entorno seguro y sin consecuencias», manifiesta.

El simulador se convierte así en una herramienta esencial para la preparación, mitigando el riesgo que implica una conversación clave mal abordada. Miquel insiste en que, si bien la industria invierte abundantemente en la formación científica de sus equipos, la formación en habilidades de comunicación sigue siendo el punto ciego.

La plataforma permite simular una amplia variedad de escenarios reales que el profesional farmacéutico enfrenta día a día. El abanico es amplio y especializado, y se centra en los puntos de fricción más comunes de la industria. Esto incluye entrevistas de trabajo para áreas altamente especializadas como Ventas, Marketing, Medical Affairs, Market Access o Regulatory, puestos donde la capacidad de transmitir información compleja con claridad es vital. Además, permite ensayar negociaciones complejas, ya sean salariales o de asignación de recursos dentro de un departamento. Un apartado crucial son también los conflictos interdepartamentales habituales, como las tensiones entre Marketing y Medical, o entre Ventas y Compliance, «situaciones que requieren tacto y un lenguaje muy preciso».

En solo un mes, FeedbackLab ya cuenta con cerca de cien usuarios registrados

La sofisticación del sistema va más allá de un simple guion. La herramienta distingue enfoques según el tipo de entrevistador –un headhunter externo con una visión más amplia del mercado, o un manager interno con un enfoque centrado en la cultura de la casa– y el perfil de la compañía simulada –una Startup Biotech ágil, una Farma Nacional tradicional o una gran Multinacional con procesos muy definidos–, «asegurando una experiencia lo más fiel posible a la realidad», detalla Miquel.

Gran experiencia

La principal ventaja competitiva y la clave de esta IA reside en la calidad de su entrenamiento, que no es un modelo genérico como los disponibles, sino que ha sido entrenado exclusivamente en contextos farmacéuticos. «Esto es lo que nos hace especiales. Mi clon digital concentra mi experiencia de miles de entrevistas, pero lo hemos alimentado con todo el ecosistema de conocimiento que generamos: insights de procesos de selección reales, evaluaciones de desempeño, formaciones, y consultorías uno a uno en el sector. Todo este alimento es lo que hace al modelo especial y lo que nos permite que la gente nos diga: ‘Ostras, esto es mío, me resuena con mi área de conocimiento’», detalla.

Durante la simulación, que puede durar entre 15 y 30 minutos para replicar la duración de una conversación real, el candidato interactúa con la voz clonada de Enric Miquel. El sistema no solo registra la respuesta, sino que analiza en tiempo real variables esenciales como el tono, la claridad del discurso y la eficacia del storytelling. Al finalizar, el usuario recibe una transcripción detallada junto con observaciones prácticas y ejemplos concretos para la mejora de su comunicación profesional. «Este feedback estructurado, específico para la industria farmacéutica, es lo que marca la diferencia respecto a cualquier herramienta conversacional genérica del mercado», destaca el experto.

Pharma New Talent lanza FeedbackLab desde Barcelona, pero con un fuerte arraigo en Mallorca, donde Miquel, el headhunter fundador, tiene sus raíces. Este componente local es algo que subraya con orgullo: «Se está creando un pequeño ecosistema Life Science en las islas. Me gustaría reivindicar Mallorca como punto que puede ser parte del ecosistema de la industria farmacéutica. Tenemos en la UIB una biotec, Laminar Pharma, y otros casos de éxito como Sanifit. Demostramos que podemos hacer tecnología de alto nivel desde aquí y aportar al sector pharma global».

El proyecto se alinea con la misión de la firma de conectar, formar y proyectar a los nuevos líderes de la industria. Miquel percibe una necesidad especial entre las nuevas generaciones: «Estamos viendo que, principalmente, millennials y algunas personas de la generación Z utilizan esta herramienta para entrenarse y practicar una conversación difícil, como una entrevista o dar un feedback complicado. A veces les cuesta ese reto cara a cara, esa interacción retadora, y necesitan un espacio de práctica segura».

Como cuenta su creador, el modelo de negocio ha sido diseñado para ser accesible y promover la repetición. Se basa en la adquisición de packs de sesiones, aunque también se ofrece la sesión individual. «Una sesión única cuesta 2,90 euros. El pack más popular, de cinco sesiones, son 14,50 euros. Después tienes 10 sesiones por 29 euros y 20 sesiones por 58 euros. No es un software de suscripción porque creemos que es para un uso puntual, cuando lo necesitas», explica, remarcando la asequibilidad del servicio y destacando que, a pesar de los altos costes de infraestructura que aún consume este tipo de IA, el objetivo es mantener una estructura de costes que favorezca la competitividad y la accesibilidad.

Una sesión única cuesta 2,90 euros. El ‘pack’ más popular, de cinco interacciones, 14,50 euros

A pesar de ser un lanzamiento muy reciente –apenas lleva un mes fuera de la fase beta–, la acogida ha sido inmediata. FeedbackLab ya cuenta con cerca de 100 usuarios registrados, con feedback positivo y usuarios que han repetido el proceso, consumiendo su sesión gratuita e invirtiendo en más, un indicio claro de que el mercado valida el concepto y percibe una mejora real en sus habilidades.

Pharma New Talent no descarta futuras evoluciones, como la integración de vídeo con el clon digital, pero por el momento se centra en consolidar este simulador que promete cambiar la forma en que los profesionales de la farmacéutica se preparan para su próximo gran paso.