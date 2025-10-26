Una ONG acusa a un policía de frenar en Palma una denuncia por desaparición

Una familia que viajó desde Francia hasta Palma para denunciar la desaparición de un ser querido se encontró con un obstáculo inesperado. Según denunció la defensora de los derechos humanos de Caminando Fronteras Helena Maleno, un agente de la Policía Nacional se habría negado a tramitar la denuncia por el simple hecho de que la víctima era migrante.

En un mensaje publicado en la red social X, Maleno escribió: «Hola @policia, hay una familia que ha llegado a Palma de Mallorca desde Francia a poner una denuncia por su hermano desaparecido y el policía de la comisaría se ha negado a tramitarla. Dos mujeres destrozadas de dolor a las que se niega un derecho porque la víctima es migrante». La publicación generó una amplia respuesta en redes sociales, donde usuarios denunciaron la vulneración de derechos básicos y exigieron una actuación inmediata.

Pocas horas después, Maleno informó de que un responsable de la Policía Nacional en Baleares se había puesto en contacto con ella para ofrecer disculpas y reconocer lo ocurrido. «Un responsable de @Polprbaleares nos ha transmitido disculpas por el error ocurrido con esta familia. Se han ofrecido a subsanarlo y nos han expresado su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares. Ojalá esto sirva para que no suceda más», señalaba en su mensaje.