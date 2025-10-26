Miles de personas desafían la lluvia en Palma en la X edición de la carrera popular 'Mallorca En Marcha Contra el Cáncer'

Ni la lluvia ni el mal tiempo han frenado hoy la solidaridad en Palma, donde más de 5.000 personas han participado en la X edición de la carrera 'Mallorca En Marcha Contra el Cáncer', organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Baleares. Bajo el lema 'Junts som un 10', la cita se ha consolidado como uno de los eventos deportivos y solidarios más multitudinarios de las Islas.

La jornada ha comenzado a las 9:00 horas con la Carrera Open de 8 kilómetros, en la que han tomado la salida 1.600 atletas. En el corte de cinta han participado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; la segunda teniente de alcalde de Servicios Sociales, Lourdes Roca; y el director general de Deportes de Palma, David Salom, junto al presidente de la AECC en Baleares, el doctor José Reyes.

El triunfo en la categoría masculina ha sido para Mohamed Mouri, con un tiempo de 25 minutos y 14 segundos, seguido de Lluis Caldentey y Jonathan Wynn. En la categoría femenina, la ganadora ha sido Marina Grosso (27:56), acompañada en el podio por Gemma Clar y Carlota Peña.

Entre los participantes destacados ha estado Xisco Quesada, paciente oncológico que ha compartido su experiencia en redes sociales para visibilizar la importancia de la investigación contra el cáncer.

A las 11:30 horas se ha celebrado la Caminata Popular de 4 kilómetros, el momento más multitudinario y emotivo de la jornada. A pesar de la fuerte lluvia, miles de personas de todas las edades han recorrido parte del circuito tras el corte de cinta realizado por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta Prohens ha expresado que "es un motivo de orgullo, satisfacción y alegría" ver a miles de personas, toda una "marea rosa", que "a pesar de las inclemencias del tiempo", ha salido a las calles a correr o caminar contra el cáncer. En una jornada en que, para la líder autonómica, "la solidaridad del pueblo balear ha vuelto ha quedar demostrada".

Prohens ha querido, por tanto, "agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer la organización de estas iniciativas" y poner en valor la altísima participación en las distintas carreras, demostrando que "todo el mundo está unido contra el cáncer". Pues, "cuando se dice la palabra cáncer todo el mundo está más sensibilizado que nunca porque todo el mundo ha tenido o tiene algún caso en el en torno", ha añadido.

Así, la presidenta ha concluido sus palabras trasladando "todo el apoyo a la investigación, a la prevención y a jornadas como esta que", en su opinión, "ponen de manifiesto no solo la solidaridad si no también la empatía con una enfermedad tan extendida a día de hoy".

Los más pequeños también han tenido su espacio en las carreras infantiles, organizadas con la colaboración del Consell de Mallorca, que han llenado de alegría la Avenida Antoni Maura. El acto ha concluido con un homenaje al voluntariado, acompañado por la canción Qué bonito es querer de Manu Carrasco. Durante el momento, se ha recordado especialmente a las personas voluntarias que ya no están.

El doctor Reyes ha agradecido la gran participación y el compromiso de la sociedad mallorquina: “Ver hoy a miles de personas unidas en esta causa demuestra la fuerza de la solidaridad. Cada paso y cada sonrisa suman para seguir acompañando a las personas con cáncer, impulsar la investigación y promover la prevención. Junts som un 10.”

La carrera ha contado con el apoyo institucional del Consell de Mallorca y el Ajuntament de Palma, y con el patrocinio de OK Mobility, Eroski, Marcapital, Sampol, Hotelbeds, CaixaBank (a través de la Fundació la Caixa), Ávoris, Trablisa, Grupotel, Asima y QuirónSalud, además de la colaboración de numerosas empresas locales.