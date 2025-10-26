Mallorca registra una media de 20 litros por metro cuadrado tras una jornada de intensas lluvias
El norte de la isla y la Serra de Tramuntana han sido las zonas con mayores acumulados
Las intensas lluvias que este domingo han afectado a gran parte de Mallorca han dejado un acumulado aproximado en la isla de unos 20 mm. El norte y la Serra de Tramuntana han sido las sonas donde más lluvia se ha registrado a lo largo de la jornada.
Según los datos recogidos por el meteorólogo Luis M. Señor en el canal de divulgación Meteociència Balear, Pollença ha sido la localidad más afectada, registrando un acumulado de unos 56 mm. Zonas como sa Calobra (34,5 mm), Valldemossa (23,4 mm), Palma (28 mm) o el Puig Major (32,8 mm) también han registrado elevados valores a lo largo del día.
La la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advetia esta mañana de que la Serra de Tramuntana se encontraría en aviso amarillo entre las 11.00 y las 16.59 horas, por la posibilidad de chubascos localmente intensos, con acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, dato que fnalmente parece haberse alcanzado.
Desde el 112 han pedido a la ciudadanía extremar la precaución ante posibles balsas de agua, desprendimientos o reducción de visibilidad en carretera, y recuerdan que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al 112.
