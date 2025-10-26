José Saturnino Martínez, sociólogo: «El riesgo es dejar morir a la universidad pública y que la privada ocupe su espacio: hay que estar vigilante»

El ecosistema universitario de Canarias ha experimentado un proceso similar al que se está viviendo en Baleares, con el desembarco de varias universidades privadas, muy centradas en títulos de salud. El doctor en sociología José Saturnino Martínez, habla del proceso con la autoridad de haber sido director de la Agencia de Calidad Universitaria de Canarias (ACCUE) y como investigador especializado en equidad y educación.

Por lo que ha visto en su archipiélago, cree que la oferta privada no siempre compite directamente con la pública («son circuitos diferentes»), pero ve fundamental estar «vigilantes» para garantizar equidad y calidad (trabajo que recae en unas agencias autonómicas que deben estar debidamente dotadas, reivindica).

“En muchos lugares la privada se plantea como complementaria de la pública y en áreas con notas de corte altas las titulaciones pueden convivir sin conflicto: en Canarias las cuatro privadas y las dos públicas coexisten de forma relativamente pacífica», asegura. Sabe que no en todas partes es así y pone Madrid de (peligroso) ejemplo: «Dejan morir a la pública para que la privada ocupe el espacio”, advierte. Insiste en la equidad: “Antes, la selección se regulaba por mérito y ahora, con la expansión privada, la capacidad de pago influye o determina; al haber hay más plazas el sistema parece más accesible, pero no es necesariamente más justo», asevera.

La evolución de las iniciativas privadas universitarias

El mapa universitario privado ha cambiado de naturaleza, constata: “Antes eran universidades vinculadas a órdenes religiosas; ahora entran fondos de inversión que buscan rentabilidad y compran instituciones o crean nuevas con esa mentalidad». Respecto a los nuevos requisitos del Gobierno, Martínez cree que exigir un mínimo de alumnos y obligar a poner estudios de todas las ramas puede generar efectos contraproducentes, con privadas poniendo títulos ‘baratos’ y buscando ampliar alumnos como sea, solo para cumplir, y producirse más tensiones con la pública.